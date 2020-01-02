На улицах Таллинна стали все чаще замечать лис: специалисты советуют держаться от них подальше

Диких зверей, особенно лис, все чаще можно увидеть в Таллинне, в том числе на детских площадках и около мусорных баков, пишет Rus.ERR. Специалисты не исключают, что лисы могли принести чумку - этой вирусной болезнью в Таллинне заразились несколько собак.
В столичную Муниципальную полицию на лис уже не раз поступали жалобы. "Я бы не сказал, что ситуация катастрофичная или это происходит массово, но некоторые звоночки уже поступили", - сказал главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев.
Контакт с дикими животными может быть опасен и даже закончиться летальным исходом для домашних питомцев и человека: в частности, лисы являются переносчиками паразитов и бешенства.
Специалисты напоминают, что лучше не контактировать с незваными гостями из леса, даже если они ведут себя дружелюбно и просят лакомства.