На улицах Таллинна стали все чаще замечать лис: специалисты советуют держаться от них подальше

В столичную Муниципальную полицию на лис уже не раз поступали жалобы. "Я бы не сказал, что ситуация катастрофичная или это происходит массово, но некоторые звоночки уже поступили", - сказал главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев.

Контакт с дикими животными может быть опасен и даже закончиться летальным исходом для домашних питомцев и человека: в частности, лисы являются переносчиками паразитов и бешенства.