Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. Некоторые из них летают и в Таллинн

Первое место заняла австралийская авиакомпания Qantas. Второе и третье места – у Air New Zealand (Новая Зеландия) и EVA Air (Тайвань).

Qantas получила победу благодаря показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Также перевозчик применяет системы мониторинга двигателей в режиме реального времени: это позволяет выявлять неполадки до наступления серьезных последствий.

Также в двадцатку самых безопасных перевозчиков мира вошли Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.