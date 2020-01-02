В Австралии массово эвакуируют города из‑за надвигающихся пожаров

Власти Австралии призвали массово покинуть города на юго-восточном побережье Австралии из‑за угрозы надвигающихся пожаров. Об этом пишет Reuters.
Сейчас в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория бушует около 200 пожаров, а экстремальная жара, которую синоптики обещают на ближайшие дни, может только ухудшить ситуацию.
Из прибрежных городов уже уехали десятки тысяч отдыхающих, еще тысячи попали в огненную ловушку ― сейчас их спасают военные корабли и вертолеты. Возле супермаркетов и автозаправок скопились очереди из жителей и туристов, запасающихся основными продуктами питания. Некоторые из них собираются покинуть города, другие надеются переждать стихию в бункере.
Более 50 тысяч человек остались без электричества, в ряде городов перестало работать водоснабжение. По данным властей на четверг, 2 января, жертвами пожаров стали 8 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Из прибрежного города Маллакута с населением в 4 тысячи человек жителей эвакуируют на корабле ― это единственный способ для них выбраться из города. За один рейс судно берет на борт по тысяче пассажиров. В Новом Южном Уэльсе правительство объявило чрезвычайное положение и позволило местным властям эвакуировать людей принудительно.