Чт, 2.01.2020
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В Австралии массово эвакуируют города из‑за надвигающихся пожаров

Austraaliat räsivad metsapõlengud

ФОТО: Pilt videost

Власти Австралии призвали массово покинуть города на юго-восточном побережье Австралии из‑за угрозы надвигающихся пожаров. Об этом пишет Reuters.

Сейчас в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория бушует около 200 пожаров, а экстремальная жара, которую синоптики обещают на ближайшие дни, может только ухудшить ситуацию.

Из прибрежных городов уже уехали десятки тысяч отдыхающих, еще тысячи попали в огненную ловушку ― сейчас их спасают военные корабли и вертолеты. Возле супермаркетов и автозаправок скопились очереди из жителей и туристов, запасающихся основными продуктами питания. Некоторые из них собираются покинуть города, другие надеются переждать стихию в бункере.

Более 50 тысяч человек остались без электричества, в ряде городов перестало работать водоснабжение. По данным властей на четверг, 2 января, жертвами пожаров стали 8 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести. 

Из прибрежного города Маллакута с населением в 4 тысячи человек жителей эвакуируют на корабле ― это единственный способ для них выбраться из города. За один рейс судно берет на борт по тысяче пассажиров. В Новом Южном Уэльсе правительство объявило чрезвычайное положение и позволило местным властям эвакуировать людей принудительно.

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