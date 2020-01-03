Пентагон: иранский генерал был убит по приказу Трампа

В результате трех ракетных ударов по аэропорту Багдада в ночь на пятницу, по данным СМИ, погибли как минимум восемь человек. Как сообщается, кроме генерала Сулеймани, в числе погибших был заместитель главы проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис.

По сведениям информагентства AP, Касем Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы провести встречу с представителями шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шаби". Встречавший его аль-Мухандис прибыл в аэропорт на автомобиле, входившем в состав автоколонны, в которую и попали ракеты. Авиаудар был нанесен сразу же, как только Сулеймани вышел из самолета, пишет AP. В результате погиб и сам генерал, и встречавшие его представители движения "Аль-Хашд аш-Шаби".

Обвинения Пентагона против генерала Касема Сулеймани

Как сообщил в пятницу представитель Пентагона, "Сулеймани занимался активной разработкой планов нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону". Кроме того, Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" 31 декабря.

Комментируя произошедшее, агентство АР отмечает, что гибель Сулеймани может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов.

Как сообщает агентство Reuters, бывший командующий КСИР Мохсен Резайи призвал в пятницу жестоко отомстить Америке за убийство Сулеймани.

Обострение отношений между Ираком и США

В конце 2019 года произошло обострение отношений между Ираком и США. 31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Двумя днями ранее, 29 декабря, США нанесли авиаудар по базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме, в результате которого не менее 25 бойцов погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести.

Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.