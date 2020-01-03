Звезды тенниса организовали кампанию в поддержку пострадавших от лесных пожаров в Австралии

«Я буду жертвовать по 200 долларов за каждый эйс, которые сделаю на всех турнирах в Австралии», – обещал Кириос.

Инициативу Кириоса поддержал его соотечественник Алекс де Минаур.

«Мне нравится, я буду жертвовать по 250 долларов за эйс – просто потому, что наверняка сделаю их меньше тебя, дружище».

После этого Джон Миллман и Джон Пирс пообещали, что пожертвует по 100 долларов за каждый эйс, а чемпионка US Open-2011 Саманта Стосур – по 200 долларов.

Через несколько часов после сообщений австралийцев организаторы стартующего завтра ATP Cup сообщили, что пожертвуют по 100 долларов за каждый сделанный на турнире эйс. Они ожидают, что количество подач навылет составит больше 1500, а сумма на помощь пострадавшим – больше 150 000 долларов.