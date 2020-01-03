ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса

Инцидент произошел около 17.00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе. Автобус Volvo, которым управлял 57-летний водитель, затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, что привело к падению одной из пассажирок - 65-летней женщины. Незадолго до торможения она встала с сиденья.