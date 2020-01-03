Пт, 3.01.2020
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  • ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса

ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса

Салон автобуса.

ФОТО: Mailiis Ollino

В четверг, 2 января, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал один из пассажиров автобуса, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент произошел около 17.00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе. Автобус Volvo, которым управлял 57-летний водитель, затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, что привело к падению одной из пассажирок - 65-летней женщины. Незадолго до торможения она встала с сиденья.

Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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