ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса

В четверг, 2 января, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал один из пассажиров автобуса, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент произошел около 17.00 у дома номер 6 по Нарвскому шоссе. Автобус Volvo, которым управлял 57-летний водитель, затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, что привело к падению одной из пассажирок - 65-летней женщины. Незадолго до торможения она встала с сиденья.
Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.