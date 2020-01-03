"Ливерпуль" не проигрывает в Премьер-лигe уже год

В заключительном туре 21-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" победил "Шеффилд" 2:0.
В последний раз "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа потерпел поражение ровно год назад - 3-го января 2019 года. В тот день мерсисайдцы уступили 1:2 "Манчестер Сити". Беспроигрышная серия "Ливерпуля" составляет 37 матчей, в которых команда одержала 32 победы и пять раз сыграла вничью.
В сезоне 2018/19 "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, а в сезоне 2019/20 удерживает первое место с отрывом в 13 очков от идущего вторым "Лестера" и в 14 очков от "Манчестер Сити".