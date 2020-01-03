"Ливерпуль" не проигрывает в Премьер-лигe уже год

В последний раз "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа потерпел поражение ровно год назад - 3-го января 2019 года. В тот день мерсисайдцы уступили 1:2 "Манчестер Сити". Беспроигрышная серия "Ливерпуля" составляет 37 матчей, в которых команда одержала 32 победы и пять раз сыграла вничью.