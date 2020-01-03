Златан Ибрагимович стал игроком "Милана"

«Россонери» представили форварда в качестве новичка команды. В конце декабря Златан заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон.

38-летний швед, как сообщалось, заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.