Пт, 3.01.2020
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Златан Ибрагимович стал игроком "Милана"

Златан Ибрагимович

ФОТО: HANDOUT/AC Milan/?Handout via REUTERS

Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».

«Россонери» представили форварда в качестве новичка команды. В конце декабря Златан заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон.

38-летний швед, как сообщалось, заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

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