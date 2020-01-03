Фото и видео: сотни одинаковых пустых домов в Турции надеются на светлое будущее

Между Стамбулом и Анкарой недалеко от города Мудурну находится элитный поселок Бурдж-аль-Бабас, состоящий из 587 абсолютно одинаковых домов, похожих на замки, передает Kodustiil.
Фирма-застройщик Sarot Group начала этот проект в 2014 году, но сейчас из-за долгов стройка заморожена. Долги компании составили 24 миллиона евро. В планах Sarot Group было строительство 732 вилл. В продаже, право на которую застройщик отстаивает в суде, находилось 587 домов, цены которых составляли от 330 000 до 470 000 евро.
Внешне все дома абсолютно идентичны, и покупателям не разрешено перестраивать фасады, пишет dezeen.com. Зато внутри можно делать все что угодно. Каждый дом стоит на участке площадью всего 324 квадратных метров. В центре микрорайона, если его так можно назвать, находится огромное недостроенное здание, в котором планировалось разместить магазины, кинотеатр, рестораны, конференц-залы и детский сад.
Хотя строительство не ведется уже более года, заместитель председателя правления фирмы Sarot Group Мехер Йерделен надеется, что не все потеряно. По его словам, общая стоимость проекта составляет 180 миллионов евро, и чтобы избежать банкротства, достаточно продать всего-ничего - только сотню домиков с остроконечными башенками.