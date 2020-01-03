Фото и видео: сотни одинаковых пустых домов в Турции надеются на светлое будущее

Фирма-застройщик Sarot Group начала этот проект в 2014 году, но сейчас из-за долгов стройка заморожена. Долги компании составили 24 миллиона евро. В планах Sarot Group было строительство 732 вилл. В продаже, право на которую застройщик отстаивает в суде, находилось 587 домов, цены которых составляли от 330 000 до 470 000 евро.

Бурдж-аль-Бабас ФОТО: Shutterstock

Внешне все дома абсолютно идентичны, и покупателям не разрешено перестраивать фасады, пишет dezeen.com. Зато внутри можно делать все что угодно. Каждый дом стоит на участке площадью всего 324 квадратных метров. В центре микрорайона, если его так можно назвать, находится огромное недостроенное здание, в котором планировалось разместить магазины, кинотеатр, рестораны, конференц-залы и детский сад.

Бурдж-аль-Бабас. ФОТО: Shutterstock