Интерьер вырви глаз: хозяйка дома раздумала оформлять сделку купли-продажи

Обычно объект снимают с продажи, когда на него нет спроса. В данном случае вышло наоборот: обилие желающих купить дом заставило его хозяйку отказаться от продажи, пишет Kodustiil.
В планах жительницы Австралии Джамалат Салех была продажа дома. Но неудержимый интререс потенциальных покупателей наоборот привел к тому, что пожилая дама решила отказаться продавать свою недвижимость.
Посвятив полжизни обустройству и дизайну дома, его хозяйка не смогла расстаться со своим гнездышком. «Я проделала так много работы, что не в силах начинать все сначала в новом доме», - сказала Джамалат Салех.
Смелые цвета и королевская роскошь - так выглядит дом внутри. Большая часть мебели и светильников заказаны в Дубае. «Вошедшие в гостиную посетители всегда выглядели потрясенными», - поделилась с изданием хозяйка дома.