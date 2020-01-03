Интерьер вырви глаз: хозяйка дома раздумала оформлять сделку купли-продажи

В планах жительницы Австралии Джамалат Салех была продажа дома. Но неудержимый интререс потенциальных покупателей наоборот привел к тому, что пожилая дама решила отказаться продавать свою недвижимость.

Так выглядит дом снаружи. ФОТО: realestate.com.au

Посвятив полжизни обустройству и дизайну дома, его хозяйка не смогла расстаться со своим гнездышком. «Я проделала так много работы, что не в силах начинать все сначала в новом доме», - сказала Джамалат Салех.

А так выглядят интерьеры дома. ФОТО: realestate.com.au

Смелые цвета и королевская роскошь - так выглядит дом внутри. Большая часть мебели и светильников заказаны в Дубае. «Вошедшие в гостиную посетители всегда выглядели потрясенными», - поделилась с изданием хозяйка дома.