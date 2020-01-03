Убийство иранского генерала привело к резкому скачку цен на нефть

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7.50 по Таллинну составляет $68,2 за баррель, что на $1,95 (2,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,38%), до $66,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,69 (2,76%) - до $62,87 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,18 за баррель, поднявшись на $0,12 (0,2%) по сравнению с предыдущей сессией.

В течение сессии цена Brent поднималась до $69,16 за баррель, WTI - до $63,84 за баррель.

"Это не просто убийство. Это агрессивная демонстрация силы и прямая провокация, которая может привести к новой войне на Ближнем Востоке", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес, комментируя ситуацию с убийством Сулеймани.