Россиян признали первыми звездами матчей в НХЛ

14-я шайба в сезоне Никиты Кучерова стала победной для "Тампы" в гостевом матче с "Монреалем", все три забитых гола этой встречи уложились в первые восемь минут: "Тампа" открыла счет на первой минуте, на пятой минуте Джефф Петри счет сравнял, а еще через три оборота секундной стрелки Никита Кучеров установил окончательный счет в матче. Далее за дело взялись вратари -Кэри Прайс и Андрей Василевский, не позволившие отличиться форвардам. Василевский отбил 38 бросков и стал первой звездой матча.

Первой звездой матча "Оттава" - "Флорида" (3:6) признан россиянин Евгений Дадонов. Россиянин открыл счет в матче на первой минуте, а затем отличился еще раз на 28-й минуте, сделав счет 2:2. На счету Дадонова и результативная передача.

Ассистентским дублем отметился в матче против "Вегаса" защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Россиянин в пятый раз в сезоне отметился матчем с двумя и более набранными очками, но сегодня подвигов Проворова для победы не хватило - к середине встречи "Летчики" проигрывали 2:5, а два ассиста россиянина и дубль Кутюрье позволили лишь сократить разницу в счете до минимума, 4:5.

25-е очко в сезоне набрал Никита Гусев, чей ассист помог "Нью-Джерси" сравнять счет в матче с "Айлендерс" (2:1). Гусев, который в начале сезона никак не мог приспособиться к американскому стилю хоккея, постепенно начинает прибавлять, что сказывается как на результативности, Гусев входит в тройку лучших снайперов "Дэвилс", так и на айс-тайме нападающего.

Передача и 15-е очко в сезоне - так Валерий Ничушкин провел матч "Колорадо" против "Сент-Луиса" (7:3). Россиянин не забивал 91 матч подряд, но сейчас Ничушкин показывает отличный хоккей и сумел за пару месяцев отличиться уже семь раз.

Павел Бучневич из "Рейнджерс" прервал серию из шести матчей без набранных очков в поединке против "Калгари" (3:4), в этом же матче остановилась результативная серия Артемия Панарина из девяти встреч. Также на отметке "девять" прервалась результативная серия Евгения Малкина - российского центрфорварда и его "Пингвинс" остановили "Сан-Хосе Шаркс", победив в очной встрече 3:2.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Коламбус – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)

Баффало – Эдмонтон – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0)

Виннипег – Торонто – 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)