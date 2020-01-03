Пт, 3.01.2020
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  • Профессор Рейн Вейдеман предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента
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Профессор Рейн Вейдеман предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента

Рейн Вейдеманн.

ФОТО: Eero Vabamägi

Общественный деятель, профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеман считает, что в будущем президенту Эстонии следовало бы обращаться с новогодним приветствием к жителям страны не в живую за несколько минут до наступления полуночи, а в более подходящее время, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

«Нынешний подход затрудняет контакт с публикой, поскольку обращение проходит на фоне летающих ракет и царящего в толпе шума. Может быть, нам стоит подумать о том, чтобы изменить эту традицию, когда в последние три-четыре минуты уходящего года президент Эстонии старается что-то сказать? В Финляндии, например, президент выступает в полдень нового года, что позволяет ему лучше развивать и доносить свои мысли», - рассказал Рейн Вейдеман.

«А нынешняя наша традиция берет начало еще с советских времен», - добавил Рейн Вейдеман.

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