Профессор Рейн Вейдеманн предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента

Общественный деятель, профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн считает, что в будущем президенту Эстонии следовало бы обращаться с новогодним приветствием к жителям страны не в живую за несколько минут до наступления полуночи, а в более подходящее время, пишет Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
«Нынешний подход затрудняет контакт с публикой, поскольку обращение проходит на фоне летающих ракет и царящего в толпе шума. Может быть, нам стоит подумать о том, чтобы изменить эту традицию, когда в последние три-четыре минуты уходящего года президент Эстонии старается что-то сказать? В Финляндии, например, президент выступает в полдень нового года, что позволяет ему лучше развивать и доносить свои мысли», - рассказал Рейн Вейдеманн.
«А нынешняя наша традиция берет начало еще с советских времен», - добавил Рейн Вейдеманн.