Профессор Рейн Вейдеманн предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента

«Нынешний подход затрудняет контакт с публикой, поскольку обращение проходит на фоне летающих ракет и царящего в толпе шума. Может быть, нам стоит подумать о том, чтобы изменить эту традицию, когда в последние три-четыре минуты уходящего года президент Эстонии старается что-то сказать? В Финляндии, например, президент выступает в полдень нового года, что позволяет ему лучше развивать и доносить свои мысли», - рассказал Рейн Вейдеманн.