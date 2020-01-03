Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Хомейни обещал, что убийство командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани не останется без отмщения.
"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.
"Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря, - добавил он. - Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".
Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.
Генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.
"Вооруженные силы США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.