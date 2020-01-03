Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

"Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря, - добавил он. - Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".

Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.