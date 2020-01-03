Семья из пяти человек срочно госпитализирована из-за отравления угарным газом

По сообщению Лыунаского спасательного центра, 3 января в 3:30 скорая помощь доставила из деревни Ярвеселья (волость Кастре, Тартумаа) в Клинику Тартуского университета получившую отравление угарным газом семью.
Доставленные в больницу жена, муж и трое их детей (десять лет, семь лет и шесть месяцев) отравились угарным газом из-за слишком рано закрытой заслонки.
Спасательный департамент напоминает, что заслонку отопительной установки нельзя закрывать слишком рано. В противном случае по дому распространяется невидимый и не имеющий запаха угарный газ, который представляет смертельную опасность для человека. И обнаружить его можно только с помощью датчика угарного газа.
Датчик угарного газа не был найден.
Вчера, 2 января, в 16:34 в квартире, расположенной на улице Ыуна в Отепя, сработал датчик угарного газа. Спасатели установили, что причиной стала слишком рано закрытая заслонка печи. Заслонку открыли, помещения проветрили.