Семья из пяти человек срочно госпитализирована из-за отравления угарным газом

Доставленные в больницу жена, муж и трое их детей (десять лет, семь лет и шесть месяцев) отравились угарным газом из-за слишком рано закрытой заслонки.

Спасательный департамент напоминает, что заслонку отопительной установки нельзя закрывать слишком рано. В противном случае по дому распространяется невидимый и не имеющий запаха угарный газ, который представляет смертельную опасность для человека. И обнаружить его можно только с помощью датчика угарного газа.

Датчик угарного газа не был найден.