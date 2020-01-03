Вместо кризиса случился бум и глобальная биржевая гонка

В конце прошлого года многие были вполне убеждены, что кризис не за горами. Торговая война США и Китая и путаница вокруг Брекзита вызвали неуверенность и риски, которые указывали на остывание мировой экономики. Мировые рынки акций уже сделали основательные поправки на это, пишет Postimees.
Все указывало на то, что так и будет. Однако действительность оказалась противоположной: на мировых рынках акций этот год оказался одним из лучших за последнее время, а в Эстонии вместо пугающего кризиса наблюдался даже слишком быстрый по мнению некоторых экономический рост.
«2019 год несмотря на весьма скромные ожидания оказался очень успешным для нашей экономики. Рост экономики почти в четыре процента – красивая точка завершающего десятилетия, в котором ВВП Эстонии в номинальном расчете вырос почти в два раза», - сказал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Страхи не оправдались
В начале прошлого года казалось, что негативный сценарий будет реализован. Рост китайской экономики хоть и быстр, но с каждым кварталом он замедлялся. А Китай, помимо того, что является мировой фабрикой, остается основным двигателем роста производства и спроса. Правда, коррекция рынков акций в декабре 2018 года уже после Рождества сменилась ростом, так что к концу года важнейший индекс акций США S&P 500 вышел в небольшой плюс.
Однако в экономике других стран в первом полугодии прошлого года все пошло под откос. Наиболее пугающей была ситуация в Германии, которая до сих пор была одним из главных двигателей роста в еврозоне.
Германская экономика, сильно зависящая от автомобильной промышленности, во втором квартале грозила пойти на спад, но все-таки осталась в плюсе (0,3%). Глобальная и особенно европейская автопромышленность испытывает трудности, поскольку рост спроса в Китае замедляется, а инвестиции в технологии будущего велики.
Кроме того, весной перевернулась кривая доходности американских облигаций, которая исторически была надежным показателем приближающегося экономического спада.
Самые точные прогнозы - у Минфина и Luminor
Экономические показатели и в 2018-м, и в прошлом году лучше всего предсказали аналитики Министерства финансов.
Прогнозы прошлого года характеризует то, что ошибки относительно изменений экономического роста, индекса потребительских цен и безработицы все были допущены в одном направлении. Так, средний экономический рост за три квартала прошлого года составил 4,3%, точнее всего здесь был прогноз Luminor, который предсказывал рост в 3,8%. Другие прогнозировали меньший рост.
Если рост экономики прогнозировали меньше реального, то в случае инфляции все оказалось наоборот: инфляция оказалась ниже прогнозируемой – 2,3%. Самый низкий рост потребительских цен, 2,5%, предсказал SEB. Столь низкой безработицы, в 5,1%, тоже не смог спрогнозировать никто. Ближе всего к действительности оказался прогноз Swedbank (5,1%).
Изменение ВВП, уровня безработицы и индекса потребительских цен оказались теми тремя экономическими показателями, в которых аналитики ошиблись больше всего. Разница в фактическом и прогнозируемом ВВП составила целых 43%.
Зато очень точно предсказали среднюю зарплату. Разница между средним прогнозом и фактической зарплатой составила всего 11 евро, т.е. разница между ними составила менее 1%.
Хотя в итоге наиболее точный прогноз дало Министерство финансов, они не были самыми точными ни по одному из экономических показателей. Зато они дали второй по точности прогноз относительно трех показателей – инфляции, курса американского доллара и цены на электричество. Больше всего точных прогнозов дал при этом Luminor. У него таких показателей оказалось четыре, т.е. половина.
Пессимизм достиг кульминации в конце лета, когда в июне Федеральный резерв США впервые после десятилетнего перерыва снизил базовые процентные ставки. Снижение процентных ставок происходило все более агрессивно – его проводили целых три раза.
В еврозоне ситуация казалась еще более кислой. Европейский центробанк, который еще в конце 2018 года сообщил, что завершает в январе 2019 года программу по массовой закупке имущества, т.е. печать денег, объявил в конце лета, что в ноябре начнет делать это снова.
Два крупнейших мировых банка были не единственными. По данным инвестиционного банка Morgan Stanley в течение последних 12 месяцев свою финансовую политику смягчили 20 центробанков. Вчера о том же снова сообщил китайский центробанк.
В конце года стали поступать уже положительные новости, например, о том, что торговая война США и Китая и проблема Брекзита близки к разрешению, что уменьшает неопределенность. На это в конце года отреагировало большинство мировых бирж, которые продемонстрировали небывалую для прошлого года производительность.
Как уже было сказано, эстонская экономика была неожиданно сильна. Если средний прогноз экономического роста среди всех участников прогнозирования в Postimees составил 3%, то за девять месяцев прошлого года средний показатель роста составил 4,3%, а в третьем квартале – 4,1%.
На этот год почти все аналитики прогнозируют замедление экономического роста до 2,5% и даже больше. Но есть и сигналы того, что ситуация по всему миру вновь начинает выравниваться. В том числе кривая производительности облигаций США вновь становится нормальной.
В опубликованном в середине декабря прогнозе относительно глобальной экономики в 2020 году экономисты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Morgan Stanley пишут, что в этом году можно ожидать восстановления третьего миницикла.
«В то время как глобальный цикл роста длился уже более десяти лет, постоянные перерывы предотвратили перегрев», - пишет главный экономист банка Читан Ахья. Эти перерывы были обусловлены долговым кризисом 2011 года в еврозоне, значительным замедлением роста китайской экономики в 2014 году и напряженностью в торговле в последние годы.
«Теперь, когда одновременно происходит и уменьшение напряженности в торговле, и ослабление финансовой политики, мы считаем, что в макроэкономике продолжится прогресс». – добавляет Ахья, подчеркивая значение синхронности двух этих явлений.
Многое зависит от США
В свете прошлого месяца главный стратег SEB Grupp Йохан Явеус сказал Postimees, что он прогнозирует на следующий год экономический спад в США, однако в то же время он признал, что в целом команда аналитиков его работодателя придерживается более оптимистичного мнения. Влиятельная экономическая газета Financial Times считает, что экономика США не пойдет на спад в этом году. Местное внутреннее потребление там по-прежнему весьма прилично. Объем праздничных покупок вырос по сравнению с 2018 годом на 3,4%, а объем покупок в интернете – на 18,8%. Внутреннее потребление имеет для роста экономики США ключевое значение.
Уровень безработицы очень низкий, как и у нас. В ноябре он составил 3,5%, ниже 4% он остается уже 21 месяц подряд. Но что еще важнее, новые рабочие места создаются в самых бедных регионах.
По словам главного стратега SEB Grupp Явеуса, открытая экономика Эстонии и всего скандинавского региона зависит, прежде всего, от Германии и Соединенных Штатов. Для еврозоны Financial Times прогнозирует замедление экономического роста. Прогнозы опрошенных газетой аналитиков относительно экономического роста колеблются в пределах 0-1,5%.