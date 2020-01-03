Вместо кризиса случился бум и глобальная биржевая гонка

Все указывало на то, что так и будет. Однако действительность оказалась противоположной: на мировых рынках акций этот год оказался одним из лучших за последнее время, а в Эстонии вместо пугающего кризиса наблюдался даже слишком быстрый по мнению некоторых экономический рост.

«2019 год несмотря на весьма скромные ожидания оказался очень успешным для нашей экономики. Рост экономики почти в четыре процента – красивая точка завершающего десятилетия, в котором ВВП Эстонии в номинальном расчете вырос почти в два раза», - сказал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.

Страхи не оправдались

В начале прошлого года казалось, что негативный сценарий будет реализован. Рост китайской экономики хоть и быстр, но с каждым кварталом он замедлялся. А Китай, помимо того, что является мировой фабрикой, остается основным двигателем роста производства и спроса. Правда, коррекция рынков акций в декабре 2018 года уже после Рождества сменилась ростом, так что к концу года важнейший индекс акций США S&P 500 вышел в небольшой плюс.

Однако в экономике других стран в первом полугодии прошлого года все пошло под откос. Наиболее пугающей была ситуация в Германии, которая до сих пор была одним из главных двигателей роста в еврозоне.

Германская экономика, сильно зависящая от автомобильной промышленности, во втором квартале грозила пойти на спад, но все-таки осталась в плюсе (0,3%). Глобальная и особенно европейская автопромышленность испытывает трудности, поскольку рост спроса в Китае замедляется, а инвестиции в технологии будущего велики.

Кроме того, весной перевернулась кривая доходности американских облигаций, которая исторически была надежным показателем приближающегося экономического спада.

Самые точные прогнозы - у Минфина и Luminor

Экономические показатели и в 2018-м, и в прошлом году лучше всего предсказали аналитики Министерства финансов.

Прогнозы прошлого года характеризует то, что ошибки относительно изменений экономического роста, индекса потребительских цен и безработицы все были допущены в одном направлении. Так, средний экономический рост за три квартала прошлого года составил 4,3%, точнее всего здесь был прогноз Luminor, который предсказывал рост в 3,8%. Другие прогнозировали меньший рост.

Если рост экономики прогнозировали меньше реального, то в случае инфляции все оказалось наоборот: инфляция оказалась ниже прогнозируемой – 2,3%. Самый низкий рост потребительских цен, 2,5%, предсказал SEB. Столь низкой безработицы, в 5,1%, тоже не смог спрогнозировать никто. Ближе всего к действительности оказался прогноз Swedbank (5,1%).

Изменение ВВП, уровня безработицы и индекса потребительских цен оказались теми тремя экономическими показателями, в которых аналитики ошиблись больше всего. Разница в фактическом и прогнозируемом ВВП составила целых 43%.

Зато очень точно предсказали среднюю зарплату. Разница между средним прогнозом и фактической зарплатой составила всего 11 евро, т.е. разница между ними составила менее 1%.

Хотя в итоге наиболее точный прогноз дало Министерство финансов, они не были самыми точными ни по одному из экономических показателей. Зато они дали второй по точности прогноз относительно трех показателей – инфляции, курса американского доллара и цены на электричество. Больше всего точных прогнозов дал при этом Luminor. У него таких показателей оказалось четыре, т.е. половина.