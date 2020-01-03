У правительства появилась возможность сделать что-то серьезное

Такие есть ожидания

В новом году у правительства Юри Ратаса есть возможность показать, что означает настоящая командная работа. Если в прошлом году серьезную часть рабочего времени правительства потратили на улаживание скандалов, то теперь можно надеяться, что трудности взросления преодолены.

Также не стоит забывать, что в этого в этом году будет дан старт подготовке к местным выборам, которые пройдут в 2021 году. Промежуточный между выборам год – это льготное для коалиции время, чтобы выполнить какие-то из своих предвыборных обещаний, которые можно будет предъявить своим избирателям во время предвыборной кампании в качестве трудовой победы.

Также не стоит забывать, что в 2021 году в Эстонии будут выбирать нового президента. Это означает, что вероятнее всего уже в этом году начнутся дискуссии, как нужно было бы выбирать в Эстонии главу государства. Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер пытался запустить обсуждение еще несколько месяцев назад, ссылаясь на новую ситуацию, возникшую после административной реформы, когда количество представителей местных самоуправлений, то есть выборщиков, стало в выборном собрании меньше. В этом году парламенту нужно будет решить, будет ли и каким образом изменен порядок избрания президента.

Предстоящие весной внутренние выборы в Партии реформ покажут, насколько довольны работой выигравшей выборы, но все же оставшейся в оппозиции Каи Каллас.

Уйдет ли Март Хельме с поста министра? ФОТО: Mihkel Maripuu

Каждый год внутренние выборы проходят и в Консервативной народной партии. Подтвердятся ли начавшие распространяться в конце прошлого года слухи о том, что у EKRE будет новый председатель, или Март Хельме уйдет с поста министра внутренних дел, тоже должно будет выясниться в этом году.

Согласно уставу партии, внутренние выборы должны пройти и в Центристской партии.

Эти вещи нужно решить

Что будет с Таллиннским горхоллом? Придут ли к единогласному решению, что и как там строить, или здание еще какое-то время будет разрушаться? Об этом должны договориться государство, город, защитники старины, архитекторы и те, кто заинтересован в застройке городского холла.

План министра внутренних дел Марта Хельме о создании резерва внутренней обороны в прошлом году из полусырой идеи превратился в заготовку законопроекта. Появились и расчеты предполагаемых расходов на создание такого резерва: пять миллионов евро в год, о которых говорили раньше, стали шестью миллионами. Определились и с амбициями: к 2023 году в резерве должны состоять 1500 человек. Теперь дальнейшее зависит от того, какую оценку плану разработки законопроекта дадут чиновники и министерства, будет ли план одобрен парламентом и найдут ли денег на его создание.

В конце года министр финансов Мартин Хельме пообещал инициировать в этом году снижение акциза на дизельное топливо. Если план будет реализован, EKRE выполнит еще одно свое предвыборное обещание. Одной крупной победы, – снижения акциза на алкоголь – они в прошлом году добились.

Готовящаяся к местным выборам Центристская партия еще в прошлом году пыталась инициировать налоговые дебаты. Ни одной конкретной идеи не прозвучало, но пообещали, что с пакетом налоговых изменений выйдут уже весной.

Что будет с советом Банка Эстонии? В тот день, когда в Рийгикогу обсуждали законопроект об отмене аптечной реформы, обсуждалось и изменение Закона о Банке Эстонии. После утверждения предложений о поправках к законопроекту второе чтение было прервано, поскольку об изменении Закона о Банке Эстонии нужно оповестить Европейский центробанк. Когда ответ из Европы будет получен, работа над законопроектом продолжится.

В этом году должно выясниться, будет ли в Эстонии построен завод предварительного рафинирования сланцевого масла. Пока оценено, что государство могло бы поддержать строящийся Eesti Energia и Viru Keemia Grupp завод 200 миллионами евро. И хотя решение пока не принято, еще в прошлом году правительство обдумывало варианты, из какой строки бюджетных расходов можно было бы выделить деньги на завод. На решение влияет то, что завод предварительного рафинирования сланцевого масла идет в разрез с целями Эстонии добиться к 2050 году климатической нейтральности.