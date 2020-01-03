У правительства появилась возможность сделать что-то серьезное

Начавшийся политический год может оказаться деловым: выборов в этом году не планируется, но зато есть шанс сделать нечто такое, что можно было бы использовать во время местных выборов 2021 года. В этом году правительство уже не может оправдываться необходимостью вживаться в роль или тем, что приходится доделывать за предшественниками. Планы были составлены самими EKRE, «Отечеством» и Центристской партией, а государственный бюджет сверстан по их собственным предпочтениям. Кроме того, вступившие 1 января в силу поправки к законам во многом разработало нынешнее правительство, пишет Postimees.
Какие изменения принес Эстонии наступивший год, и каких изменений еще нужно ждать?
Это произойдет обязательно
Минимальная зарплата учителей поднимется до 1315 евро. Это означает, что средняя зарплата педагогов в этом году составит 1540 евро.
Ясно уже и то, что в апреле средняя пенсия по старости вместе с индексацией поднимется на 45 евро. Семь евро из этой суммы являются внеочередным увеличением пенсий, на которое в государственном бюджете заложено почти 20 миллионов евро. Но стоит напомнить, что в своих предвыборных лозунгах Центристская партия обещала увеличить среднюю пенсию по старости на 100 евро. Посмотрим, поднимет ли правительство в этом году еще раз тему исполнения обещания партии премьер-министра.
На международном уровне заслуживает внимания тот факт, что Эстония начала работу в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Для этого в Нью-Йорк отправлены эстонские дипломаты, которые в течение последующих двух лет будут представлять Эстонию в международной политике.
Нельзя обойти вниманием и тему акцизов. В этом году несколько усложнилась жизнь у курильщиков: ставка акциза на сигареты поднялась на пять процентов. Это означает, что пачка сигарет подорожает в среднем на 10 центов.
Подорожал и акциз на сжиженный и природный газ, однако акциз на топливо остался тем же. Также на прежнем уровне осталась и ставка акциза на алкоголь, которую снизили летом прошлого года.
Вероятнее всего в этом году начнется первый этап строительства восточной границы. Это отрезок длинной в 23,5 километра до Лухамаа. По оценке Департамента полиции и погранохраны, стройка продлится три года.
На эти вопросы мы получим ответы
В ближайшие месяцы выяснится, что будет с вызвавшей многочисленные споры аптечной реформой. Пять лет назад парламент решил, что аптечная реформа вступит в силу 1 апреля этого года. Тогда договорились, что оптовые продавцы лекарств больше не смогут держать аптеки, а большая доля в собственности аптек (51 процент) должна принадлежать провизорам.
В прошлом году в Рийгикогу провалилась попытка отменить аптечную реформу, но активист законопроекта об отмене Тынис Мельдер (Центристская партия) сказал, что составляет план, что делать дальше. Каким получится этого план, вероятнее всего выяснится в первые недели этого года.
Второе крупное изменение, которое перешло в новый год из прошлого, это – пенсионная реформа. А точнее, превращение второй пенсионной ступени в добровольную. Осенью инициатор пенсионной реформы – партия «Отечество» - предполагала, что поправка вступит в силу 1 января 2020 года. Но с подачей законопроекта в парламент настолько опоздали, что обсуждения придется продолжить и в этом году.
В начале года должно выясниться и то, как будет выглядеть крупная перепись населения и жилых помещений 2021 года. Решение по этому вопросу должны были принять еще в конце прошлого года, но договоренностей пока достичь не удалось. Департамент статистики десять лет готовился к переписи населения на основании баз данных, то есть регистров, и потратил на это миллионы евро, в то же время, политики хотят добрать и дополнительные данные, например, о том, какими языками владеют люди, знают ли диалекты, какую веру исповедуют. А эту информацию можно получить лишь пообщавшись с самими людьми. После последнего в прошлом году заседания правительства возникла вероятность того, что все вернется к классической форме переписи населения. Но это потребует дополнительно как минимум восемь миллионов евро.
Такие есть ожидания
В новом году у правительства Юри Ратаса есть возможность показать, что означает настоящая командная работа. Если в прошлом году серьезную часть рабочего времени правительства потратили на улаживание скандалов, то теперь можно надеяться, что трудности взросления преодолены.
Также не стоит забывать, что в этого в этом году будет дан старт подготовке к местным выборам, которые пройдут в 2021 году. Промежуточный между выборам год – это льготное для коалиции время, чтобы выполнить какие-то из своих предвыборных обещаний, которые можно будет предъявить своим избирателям во время предвыборной кампании в качестве трудовой победы.
Также не стоит забывать, что в 2021 году в Эстонии будут выбирать нового президента. Это означает, что вероятнее всего уже в этом году начнутся дискуссии, как нужно было бы выбирать в Эстонии главу государства. Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер пытался запустить обсуждение еще несколько месяцев назад, ссылаясь на новую ситуацию, возникшую после административной реформы, когда количество представителей местных самоуправлений, то есть выборщиков, стало в выборном собрании меньше. В этом году парламенту нужно будет решить, будет ли и каким образом изменен порядок избрания президента.
Предстоящие весной внутренние выборы в Партии реформ покажут, насколько довольны работой выигравшей выборы, но все же оставшейся в оппозиции Каи Каллас.
Каждый год внутренние выборы проходят и в Консервативной народной партии. Подтвердятся ли начавшие распространяться в конце прошлого года слухи о том, что у EKRE будет новый председатель, или Март Хельме уйдет с поста министра внутренних дел, тоже должно будет выясниться в этом году.
Согласно уставу партии, внутренние выборы должны пройти и в Центристской партии.
Эти вещи нужно решить
Что будет с Таллиннским горхоллом? Придут ли к единогласному решению, что и как там строить, или здание еще какое-то время будет разрушаться? Об этом должны договориться государство, город, защитники старины, архитекторы и те, кто заинтересован в застройке городского холла.
План министра внутренних дел Марта Хельме о создании резерва внутренней обороны в прошлом году из полусырой идеи превратился в заготовку законопроекта. Появились и расчеты предполагаемых расходов на создание такого резерва: пять миллионов евро в год, о которых говорили раньше, стали шестью миллионами. Определились и с амбициями: к 2023 году в резерве должны состоять 1500 человек. Теперь дальнейшее зависит от того, какую оценку плану разработки законопроекта дадут чиновники и министерства, будет ли план одобрен парламентом и найдут ли денег на его создание.
В конце года министр финансов Мартин Хельме пообещал инициировать в этом году снижение акциза на дизельное топливо. Если план будет реализован, EKRE выполнит еще одно свое предвыборное обещание. Одной крупной победы, – снижения акциза на алкоголь – они в прошлом году добились.
Готовящаяся к местным выборам Центристская партия еще в прошлом году пыталась инициировать налоговые дебаты. Ни одной конкретной идеи не прозвучало, но пообещали, что с пакетом налоговых изменений выйдут уже весной.
Что будет с советом Банка Эстонии? В тот день, когда в Рийгикогу обсуждали законопроект об отмене аптечной реформы, обсуждалось и изменение Закона о Банке Эстонии. После утверждения предложений о поправках к законопроекту второе чтение было прервано, поскольку об изменении Закона о Банке Эстонии нужно оповестить Европейский центробанк. Когда ответ из Европы будет получен, работа над законопроектом продолжится.
В этом году должно выясниться, будет ли в Эстонии построен завод предварительного рафинирования сланцевого масла. Пока оценено, что государство могло бы поддержать строящийся Eesti Energia и Viru Keemia Grupp завод 200 миллионами евро. И хотя решение пока не принято, еще в прошлом году правительство обдумывало варианты, из какой строки бюджетных расходов можно было бы выделить деньги на завод. На решение влияет то, что завод предварительного рафинирования сланцевого масла идет в разрез с целями Эстонии добиться к 2050 году климатической нейтральности.
И основные вопросы внутренней политики: устоит ли правительство Центристской партии, EKRE и «Отечества», сколько министров сменится в этом году, и как поведет себя Партия реформ в оппозиции?