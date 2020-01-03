Жозе Моуринью избежит наказания за неподобающее поведение

По ходу встречи Моуринью стал подглядывать в блокнот, который находился в руках одного из тренеров «Саутгемптона». У него также произошла стычка с тренером вратарей соперника Эндрю Спарксом.

Арбитр встречи Майк Дин показал желтую карточку португальскому специалисту за поведение в технической зоне соперника.

Впоследствии Жозе так пояснил свои действия: «Я был груб, но я был груб с идиотом».