Пт, 3.01.2020
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Жозе Моуринью избежит наказания за неподобающее поведение

Арбитр встречи Майк Дин показал желтую карточку Жозе Моуринью

ФОТО: Ian Walton/REUTERS

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью избежит наказания от Футбольной ассоциации Англии (FA) за свое поведение в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1) и комментарии после игры.

По ходу встречи Моуринью стал подглядывать в блокнот, который находился в руках одного из тренеров «Саутгемптона». У него также произошла стычка с тренером вратарей соперника Эндрю Спарксом.

Арбитр встречи Майк Дин показал желтую карточку португальскому специалисту за поведение в технической зоне соперника.

Впоследствии Жозе так пояснил свои действия: «Я был груб, но я был груб с идиотом».

Тренер «Тоттенхэма» также раскритиковал систему видеоповторов: «ВАР надо называть ВР. «Ассистент рефери» – это неправда. Они сами судьи».

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