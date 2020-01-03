Новый рекорд: в прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил более трех миллионов пассажиров

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, рекордному пассажиропотоку способствовали как открывшиеся новые линии, так и хороший спрос на уже имевшиеся маршруты.

Лидером по авиаперевозкам в Таллиннском аэропорту по итогам 2019 года была латвийская компания airBaltic, обслужившая 21% от общего числа пассажиров, а доля эстонской фирмы Nordica составила 14%. Третье место занял ирландский бюджетный перевозчик Ryanair - 10%.