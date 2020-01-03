Новый рекорд: в прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил более трех миллионов пассажиров

В 2019 году Таллиннский аэропорт именни Леннарта Мери обслужил свыше 3,26 млн пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее. По заверению аэропорта, речь идет о новом рекорде, пишет Rus.ERR.
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, рекордному пассажиропотоку способствовали как открывшиеся новые линии, так и хороший спрос на уже имевшиеся маршруты.
Лидером по авиаперевозкам в Таллиннском аэропорту по итогам 2019 года была латвийская компания airBaltic, обслужившая 21% от общего числа пассажиров, а доля эстонской фирмы Nordica составила 14%. Третье место занял ирландский бюджетный перевозчик Ryanair - 10%.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ уверен, что количество пассажиров будет продолжать быстро расти в 2020 году.