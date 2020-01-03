Пт, 3.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Новый рекорд: в прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил более трех миллионов пассажиров

Новый рекорд: в прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил более трех миллионов пассажиров

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Kristian Kruuser

В 2019 году Таллиннский аэропорт именни Леннарта Мери обслужил свыше 3,26 млн пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее. По заверению аэропорта, речь идет о новом рекорде, пишет Rus.ERR.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, рекордному пассажиропотоку способствовали как открывшиеся новые линии, так и хороший спрос на уже имевшиеся маршруты.

Лидером по авиаперевозкам в Таллиннском аэропорту по итогам 2019 года была латвийская компания airBaltic, обслужившая 21% от общего числа пассажиров, а доля эстонской фирмы Nordica составила 14%. Третье место занял ирландский бюджетный перевозчик Ryanair - 10%.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ уверен, что количество пассажиров будет продолжать быстро расти в 2020 году.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ