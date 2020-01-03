«Я не знал, что участвую в розыгрыше»: житель Эстонии неожиданно выиграл внедорожник Volvo

«Это был довольно интересный момент», - говорит Аасна.

Он стал владельцем Volvo XC60 в результате розыгрыша 1 января в эфире передачи «Vikinglotto aastaloos» на TV3.

Надежда на победу была у всех, кто с 7 ноября по 25 декабря купили билеты Vikinglotto. В розыгрыше участвовали 2 225 843 билета. Главный приз, то есть автомобиль, выиграли три человека.

«Я понятия не имел, что участвую в розыгрыше», - признался Аасна. В прямом эфире ведущие передачи Лийна Рандпере и Мярт Аванди позвонили победителям. Аасна сказал, что он купил билетов на 150 евро и до сих пор они принесли ему только три евро, а на эту победу он и не рассчитывал.

После звонка Аасна связался с конторой Eesti Loto, чтобы уточнить, не стал ли он жертвой телефонной шутки. Там заверили, что он действительно выиграл и в течение нескольких дней с ним договорятся о передачи приза.

Согласно правилам, Аасна сейчас может выбрать, берет он автомобиль с годовой страховкой каско или на его банковский счет переведут 40 000 евро. Победитель сказал, что пока не решил, что выберет.