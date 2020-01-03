«Я не знал, что участвую в розыгрыше»: житель Эстонии неожиданно выиграл внедорожник Volvo

Руководитель вильяндиского предприятия Bed Factory Sweden Индрек Аасна в первый день нового года готовился принимать гостей, когда раздался звонок и ему сообщили, что он выиграл внедорожник Volvo, пишет Sakala.
«Это был довольно интересный момент», - говорит Аасна.
Он стал владельцем Volvo XC60 в результате розыгрыша 1 января в эфире передачи «Vikinglotto aastaloos» на TV3.
Надежда на победу была у всех, кто с 7 ноября по 25 декабря купили билеты Vikinglotto. В розыгрыше участвовали 2 225 843 билета. Главный приз, то есть автомобиль, выиграли три человека.
«Я понятия не имел, что участвую в розыгрыше», - признался Аасна. В прямом эфире ведущие передачи Лийна Рандпере и Мярт Аванди позвонили победителям. Аасна сказал, что он купил билетов на 150 евро и до сих пор они принесли ему только три евро, а на эту победу он и не рассчитывал.
После звонка Аасна связался с конторой Eesti Loto, чтобы уточнить, не стал ли он жертвой телефонной шутки. Там заверили, что он действительно выиграл и в течение нескольких дней с ним договорятся о передачи приза.
Согласно правилам, Аасна сейчас может выбрать, берет он автомобиль с годовой страховкой каско или на его банковский счет переведут 40 000 евро. Победитель сказал, что пока не решил, что выберет.
По автомобилю Volvo также выиграли еще два счастливчика, один из которых купил билет в интернете в ноябре, а другой - в декабре в тартуском Maarjamõisa R-Kiosk.