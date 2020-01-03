Дарственная или завещание? Специалист объясняет, что выгоднее

Договоры дарения недвижимости обычно заключаются между родственниками или другими близкими людьми. Имущество меняет собственника, как только стороны подписывают договор. Если даритель желает пользоваться недвижимостью и после заключения договора, следует заключить еще и договор о праве пользования. Это дает дарителю уверенность в том, что он или она будет иметь право пользоваться недвижимостью, то есть жить в квартире или в доме до конца своей жизни и что новый собственник не сможет совершать с недвижимостью никаких сделок.

Однако оформление договора дарения обойдется совсем не дешево. Нотариальная плата за заключение договора зависит от стоимости имущества, как правило, это 0,2 процента от суммы сделки. Кроме того, нужно заплатить государственную пошлину за внесение изменения в Крепостную книгу. В некоторых случаях договор дарения может быть аннулирован, но это не означает, что имущество автоматически возвращается дарителю. Заключение договора дарения регулируется Обязательственно-правовым законом, а также должны быть приняты во внимание различные правовые акты.

Завещание - это выражение воли завещателя, согласно которому указанное в нем лицо наследует указанное в нем имущество. Особое внимание при составлении завещания следует уделить тем, кто не состоит в официальном браке или имеет детей от нескольких браков и отношений. Завещание помогает избежать дробления наследства между многочисленными наследниками и уменьшает проблемы, связанные с управлением унаследованным имуществом.

В течение своей жизни человек, сделавший завещание, может делать со своим имуществом все, что захочет, например, продавать или дарить его. Завещание может быть в любое время изменено, но слишком частое и многократное изменение текста завещания может говорить о проблемах с дееспособностью завещателя. Однако составление повторного завещания через разумный период времени не должно вызывать сомнений.

Завещание можно сделать дома самостоятельно, но важно убедиться, чтобы это была последняя воля человека. Обязательно следует указать дату составления завещания, имя и фамилию завещателя и, конечно же, поставить подпись. Составление домашнего завещания ничего не стоит. Но проблема заключается в том, что домашнее завещание придется обновлять каждые шесть месяцев, в противном случае срок его действия истечет. Также домашнее завещание легко подделать, поэтому желательно составить нотариально заверенное завещание. Это стоит около 40 евро, взаимное завещание супругов - 50 евро.