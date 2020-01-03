Россия предупредила США: убийство генерала Сулеймани ведет к росту напряженности в регионе

Как заявили в МИД РФ, эту ликвидацию там рассматривают как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. "Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Пентагон подтвердил в пятницу, 3 января, что нанес в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.

О том, что в России генерала Сулеймани считают не просто защитником национальных интересов Ирана, ранее неоднократно писали ближневосточные СМИ.

По данным сирийским источников, президент РФ Владимир Путин называл своим другом командира элитного иранского подразделения "Аль-Кудс", который несколько раз приезжал в Москву для встреч с российскими властями. В частности, якобы Сулеймани летом 2015 года убедил Путина в необходимости нанесения авиаударов на территории Сирии в поддержку режима Башара Асада. По данным агентства Fars, в конце декабря 2015 года во время очередного приезда Сулеймани в Москву президент Путин во время беседы назвал генерала "мой друг Касем".

Однако российская сторона неоднократно официально опровергала эти данные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакой встречи с генералом не было.