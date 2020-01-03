Team Estonia обеспечила дополнительное финансирование спортсменам, готовящимся к Олимпийским играм в Токио

По словам президента ЭОК Урмаса Сыырумаа, Team Estonia обеспечивает отличную возможность вложиться в успех наших спортсменов. «Спортсмены движутся по маршруту, следующая важная остановка на котором – Олимпийские игры в Токио. Наша задача – всячески поддерживать их. ЭОК обеспечивает денежную помощь и опорные услуги, и мы надеемся, что весь народ Эстонии искреннее сопереживает нашим будущим олимпийцам и подзарядит их своей энергией», – отметил Сыырумаа.

Спортивный директор Эстонского олимпийского комитета Мартти Раю рассказал, что поддержка оказывается, исходя из конкретных потребностей спортсменов: «В основе программы Team Estonia лежит индивидуальный подход. В результате основанное на действительных потребностях финансирование может быть достаточно большим. Спортсмены представили комиссии по спорту высших достижений ЭОК обзоры своих планов по подготовке и обосновали, как именно дополнительная поддержка поможет им в подготовке к Олимпийским играм. В течение последнего полугода мы поддержим подготовку спортсменов, в которых видим потенциал занять высокие места на играх в Токио».

Основанную по конкретных потребностях дополнительную поддержку Team Estonia получат готовящиеся к летним Олимпийским играм 2020 легкоатлеты Йоханнес Эрм, Магнус Кирт, Расмус Мяги, Янек Ыйглане и Майкель Уйбо, борцы Эпп Мяэ и Хейки Наби, велосипедисты Рейн Таарамяэ и Танель Кангерт, теннисистка Анетт Контавейт, а также женская сборная по фехтованию на шпагах.

Спортсмены планируют использовать дополнительную поддержку, например, для участия в тренировочных лагерях, покупки спортивного снаряжения, поездок между домом, местами тренировок и проведения соревнований в течение подготовительного периода.

Адресная поддержка добавляется к сумме пособия на подготовку к Олимпийским играм, которую спортсмены получают согласно уже показанным результатам. Зарплатный фонд спортсменов категории А составляет 2500 евро, а пособие на подготовку – 2200 евро. Ежемесячный зарплатный фонд спортсменов категории В составляет 1600 евро, а пособие на подготовку – 1400 евро. Пособие на подготовку спортсменов категории С составляет 1000 евро. Пособие также получают тренеры спортсменов, участвующих в программе подготовки к Олимпийским играм.