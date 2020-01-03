Рождественское чудо отменяется: украденная два года назад и возвращенная хозяевам в праздники вещь вновь пропала

«Что, опять пропало?» - удивляется председатель дома на улице Лосси, 30 Андрус Пау в пятницу утром.
Два года назад исчезнувшее в старом городе Вильянди уличное произведение искусства, которое представляет собой изображение мужчины на велосипеде, в Рождество было возвращено на свое место: украденную часть забора вернули в праздничной упаковке. Но долго рисунок там не продержался, поскольку сегодня утром часть старого забора вновь исчезла, пишет Sakala.
«Весьма печально, понятия не имею, что за балаган происходит, - сказал Пау и заверил, что жители дома ничего об этом не знают. - Но сейчас его (часть старого забора — прим.ред.) было легко забрать: он был прикручен к новому забору только винтами. Но зачем его вновь забрали...»
В четверг, 26 декабря, часть старого забора нашли в подарочной упаковке.
Кто нарисовал велосипедиста на заборе на улице Лосси, неизвестно. Известно только, что произведение искусства возникло там в преддверии международных Ганзейских дней в 2015 году. Когда забор вместе с рисунком пропал, также точно неизвестно, но пропажу обнаружили в середине февраля 2017 году. На сделанных в январе фотографиях забор еще был на месте. Некоторые утверждают, что рисунок — это версия фотографии, сделанной в 1912 году Йоханнесом Пяэсуке.
«Глупая история. Тогда нам сломали забор и пришлось ставить новый, - говорит Пау. - Сейчас забор вновь поврежден. Теперь надо ждать, когда рисунок вновь вернут. Этот забор с рисунком нельзя никуда поставить, все его знают».
Несколько знатоков признали этот рисунок лучшим произведением уличного искусства в Вильянди.
«Очень жаль в любом случае. Хотя бы успел сделать фотографии, - сказал Пау, который верит, что у этого происшествия есть свидетели. - Должны быть очевидцы. Нельзя было незаметно вернуть часть забора и незаметно унести его так, что никто посреди города этого не видел. За минуту с этим не справиться. Он довольно большой и не был прикреплен к новому забору двумя кнопками и не быстро отрывался. Действительно удивительно».