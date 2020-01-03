Рождественское чудо отменяется: украденная два года назад и возвращенная хозяевам в праздники вещь вновь пропала

Два года назад исчезнувшее в старом городе Вильянди уличное произведение искусства, которое представляет собой изображение мужчины на велосипеде, в Рождество было возвращено на свое место: украденную часть забора вернули в праздничной упаковке. Но долго рисунок там не продержался, поскольку сегодня утром часть старого забора вновь исчезла, пишет Sakala.

Возвращенная 26 декабря часть забора вновь пропала. ФОТО: Marko Saarm

«Весьма печально, понятия не имею, что за балаган происходит, - сказал Пау и заверил, что жители дома ничего об этом не знают. - Но сейчас его (часть старого забора — прим.ред.) было легко забрать: он был прикручен к новому забору только винтами. Но зачем его вновь забрали...»

В четверг, 26 декабря, часть старого забора нашли в подарочной упаковке.

Кто нарисовал велосипедиста на заборе на улице Лосси, неизвестно. Известно только, что произведение искусства возникло там в преддверии международных Ганзейских дней в 2015 году. Когда забор вместе с рисунком пропал, также точно неизвестно, но пропажу обнаружили в середине февраля 2017 году. На сделанных в январе фотографиях забор еще был на месте. Некоторые утверждают, что рисунок — это версия фотографии, сделанной в 1912 году Йоханнесом Пяэсуке.

«Глупая история. Тогда нам сломали забор и пришлось ставить новый, - говорит Пау. - Сейчас забор вновь поврежден. Теперь надо ждать, когда рисунок вновь вернут. Этот забор с рисунком нельзя никуда поставить, все его знают».

Несколько знатоков признали этот рисунок лучшим произведением уличного искусства в Вильянди.