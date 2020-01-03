Пт, 3.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Мнение
  • Марко Михкельсон: убийство иранского генерала может привести к военному столкновению и в целом на руку России

Марко Михкельсон: убийство иранского генерала может привести к военному столкновению и в целом на руку России

Марко Михкельсон.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Доналюда Трампа может привести к реальному военному конфликту, считает вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ). 

«Первый рабочий день Эстонии в составе Совета Безопасности ООН начался с очень серьезного кризиса на Ближнем Востоке. Убийство в Багдаде иранского генерала Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революционной гвардии (на счету которого убийство тысяч невинных людей в нескольких странах региона) ведет к неизбежному обострению ситуации не только в отношениях между США и Ираном. Первые возможные последствия, по моему мнению, таковы:

  • Иран ускорит создание ядерного оружия и вынудит другие страны региона (в первую очередь Саудовскую Аравию) также ввязаться в гонку вооружений;
  • Поддерживаемые Ираном террористические группировки начнут/продолжат ответные действия против США и их союзников (к примеру, Израиля) на Ближнем Востоке и, возможно, не только там;
  • Занятость США на Ближнем Востоке (плюс Китай, плюс Северная Корея) может снизить внимание Вашингтона к деятельности России в Европе и нашем регионе;
  • Влияние Ирана в Ираке в скором времени скорее вырастет;
  • Существующие более чем 40 лет напряжения в отношениях между Ираном и США могут перерасти в реальное военное столкновение;
  • США должны как можно скорее привлечь союзников и уведомить их о своих дальнейших планах действий по отношению к Ирану/Ираку;
  • Россия уже выразила поддержку Ирану, Москва видит возможность противостоять, связать и ослабить США, поднятие цен на нефть также подходит России».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ