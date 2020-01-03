Марко Михкельсон: убийство иранского генерала может привести к военному столкновению и в целом на руку России

«Первый рабочий день Эстонии в составе Совета Безопасности ООН начался с очень серьезного кризиса на Ближнем Востоке. Убийство в Багдаде иранского генерала Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революционной гвардии (на счету которого убийство тысяч невинных людей в нескольких странах региона) ведет к неизбежному обострению ситуации не только в отношениях между США и Ираном. Первые возможные последствия, по моему мнению, таковы: