Марко Михкельсон: убийство иранского генерала может привести к военному столкновению и в целом на руку России

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Доналюда Трампа может привести к реальному военному конфликту, считает вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ).
«Первый рабочий день Эстонии в составе Совета Безопасности ООН начался с очень серьезного кризиса на Ближнем Востоке. Убийство в Багдаде иранского генерала Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революционной гвардии (на счету которого убийство тысяч невинных людей в нескольких странах региона) ведет к неизбежному обострению ситуации не только в отношениях между США и Ираном. Первые возможные последствия, по моему мнению, таковы:
- Иран ускорит создание ядерного оружия и вынудит другие страны региона (в первую очередь Саудовскую Аравию) также ввязаться в гонку вооружений;
- Поддерживаемые Ираном террористические группировки начнут/продолжат ответные действия против США и их союзников (к примеру, Израиля) на Ближнем Востоке и, возможно, не только там;
- Занятость США на Ближнем Востоке (плюс Китай, плюс Северная Корея) может снизить внимание Вашингтона к деятельности России в Европе и нашем регионе;
- Влияние Ирана в Ираке в скором времени скорее вырастет;
- Существующие более чем 40 лет напряжения в отношениях между Ираном и США могут перерасти в реальное военное столкновение;
- США должны как можно скорее привлечь союзников и уведомить их о своих дальнейших планах действий по отношению к Ирану/Ираку;
- Россия уже выразила поддержку Ирану, Москва видит возможность противостоять, связать и ослабить США, поднятие цен на нефть также подходит России».