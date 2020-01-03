США подготовились к войне: после угроз Ирана армия приведена в полную готовность

Как сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне, американские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности.

«Рассматривается каждый вариант действий, американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены», - сообщает телеканал, который пользуется расположением президента Трампа, отмечает ТАСС.

Fox News противопоставляет нынешнюю операцию в международном аэропорту Багдада действиям американских спецслужб, дипломатов и военных, допустивших нападение 11 сентября 2012 года на дипломатическое представительство США в ливийском Бенгази. В причастности к атаке, приведшей к гибели посла Кристофера Стивенса и еще трех американцев, подозревают боевиков связанной с «Аль-Каидой» радикальной салафитской группировки «Ансар аш-Шариа» («Сторонники шариата»), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.

Президент Ирана Хасан Роухани уже объявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к более ожесточенному противостоянию исламской республики и США. «Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке», - приводит в пятницу его слова иранское агентство Fars.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что причастным к убийству Сулеймани будет дан «сокрушительный ответ».

А духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, объявив трехдневный общенациональный траур после убийства Сулеймани, пообещал отомстить за его смерть. «Жестокая месть ждет тех, на чьих руках его кровь, как и кровь других мучеников», - сказал Хаменеи.

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур предупредил, что 36 военных баз США находятся в зоне досягаемости ракетного выстрела со стороны Ирана. Ближайшая из них находится в Бахрейне. «Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев», - цитирует агентство Mehr слова депутата.

Эксперты отмечают, что Иран может нанести удары не только по американским базам, но и по их союзникам - по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Израилю.