В 2019 году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах погибли 80 человек

В прошлом году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах в Эстонии погибли 80 человек.
Об этом сообщил в своем статистическом отчете Cпасательный департамент.
В результате пожаров в Эстонии в прошлом году погибли 44 человека, на шесть погибших меньше, чем в 2018 году.
В результате несчастных случаев на воде в Эстонии в 2019 году погибли 36 человек, то есть, на семь погибших меньше, чем в 2018.
Таким образом, в течение прошлого года в результате пожаров и несчастий на воде в Эстонии погибли 80 человек, то есть, на 13 меньше, чем в 2018 году.