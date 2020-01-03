В 2019 году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах погибли 80 человек

Об этом сообщил в своем статистическом отчете Cпасательный департамент.

В результате пожаров в Эстонии в прошлом году погибли 44 человека, на шесть погибших меньше, чем в 2018 году.

В результате несчастных случаев на воде в Эстонии в 2019 году погибли 36 человек, то есть, на семь погибших меньше, чем в 2018.