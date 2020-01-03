Пт, 3.01.2020
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  • В 2019 году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах погибли 80 человек

В 2019 году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах погибли 80 человек

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В прошлом году в результате несчастных случаев на воде и в пожарах в Эстонии погибли 80 человек.

Об этом сообщил в своем статистическом отчете Cпасательный департамент.

В результате пожаров в Эстонии в прошлом году погибли 44 человека, на шесть погибших меньше, чем в 2018 году.

В результате несчастных случаев на воде в Эстонии в 2019 году погибли 36 человек, то есть, на семь погибших меньше, чем в 2018.

Таким образом, в течение прошлого года в результате пожаров и несчастий на воде в Эстонии погибли 80 человек, то есть, на 13 меньше, чем в 2018 году.

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