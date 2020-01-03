Пт, 3.01.2020
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  • Урмас Рейнсалу и Сергей Лавров обменялись поздравительными открытками

Урмас Рейнсалу и Сергей Лавров обменялись поздравительными открытками

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Министры иностранных дел Эстонии и России - Урмас Рейнсалу и Сергей Лавров - обменялись друг с другом новогодними поздравлениями.

Об этом в пятницу, 3 декабря, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Урмас Рейнсалу направил праздничные поздравления своему российскому коллеге, а сегодня нам поступила и открытка от Сергея Лаврова", - отметили в МИД ЭР.

Ранее стало известно, что своего эстонского коллегу Юри Ратаса с Новым годом поздравил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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