Урмас Рейнсалу и Сергей Лавров обменялись поздравительными открытками

Об этом в пятницу, 3 декабря, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Урмас Рейнсалу направил праздничные поздравления своему российскому коллеге, а сегодня нам поступила и открытка от Сергея Лаврова", - отметили в МИД ЭР.