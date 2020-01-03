Пт, 3.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: чтобы впустить медиков в квартиру, спасатели полезли в окно

Фото: чтобы впустить медиков в квартиру, спасатели полезли в окно

Спасатели попали в квартиру через окно.

ФОТО: Erakogu

Сегодня утром в Вильянди спасатели вынуждены были использовать пожарную машину с лестницей, чтобы медики скорой помощи могли добраться до пациента, который находился в запертой квартире.

В пятницу, 3 января, утром медики скорой помощи не смогли попасть в запертую квартиру третьего этажа панельного дома на Мяннимяэ и вызвали на помощь спасателей, пишет Sakala.

Чтобы попасть в квартиру, спасатели использовали лестницу и открыли одно из окон квартиры. Через окно спасатель попал в квартиру и открыл дверь. Медики госпитализировали нуждающегося в помощи пациента.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ