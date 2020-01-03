Пт, 3.01.2020
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  • Фото: чтобы впустить в квартиру медиков, спасатели забрались в окно

Фото: чтобы впустить в квартиру медиков, спасатели забрались в окно

Спасатели попали в квартиру через окно.

ФОТО: Erakogu

Сегодня утром в Вильянди спасатели вынуждены были использовать пожарную машину с лестницей, чтобы медики скорой помощи могли добраться до пациента, который находился в запертой квартире.

В пятницу, 3 января, утром медики скорой помощи не смогли попасть в запертую квартиру на третьем этаже панельного дома на Мяннимяэ и вызвали на помощь спасателей, пишет Sakala.

Чтобы попасть в квартиру, спасатели использовали лестницу и открыли одно из окон квартиры. Через окно спасатель попал в квартиру и открыл дверь. Медики госпитализировали нуждающегося в помощи пациента.

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