Фото: чтобы впустить в квартиру медиков, спасатели забрались в окно

Сегодня утром в Вильянди спасатели вынуждены были использовать пожарную машину с лестницей, чтобы медики скорой помощи могли добраться до пациента, который находился в запертой квартире.
В пятницу, 3 января, утром медики скорой помощи не смогли попасть в запертую квартиру на третьем этаже панельного дома на Мяннимяэ и вызвали на помощь спасателей, пишет Sakala.
Чтобы попасть в квартиру, спасатели использовали лестницу и открыли одно из окон квартиры. Через окно спасатель попал в квартиру и открыл дверь. Медики госпитализировали нуждающегося в помощи пациента.