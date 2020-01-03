Фото: на берегу реки Пярну ждет новых хозяев элегантная вилла

В этом доме с высокими потолками и просторными комнатами есть все необходимое для жизни. Из окон открывается завораживающий вид на реку Пярну, мост через нее и силуэт города. Последний ремонт в доме делался в 2016 году.

Элегантная вилла в Пярнумаа. ФОТО: City24

В интерьере построенного в 2003 году дома новые веяния дополняются старой доброй классикой. Среди прочего в доме имеются бассейн, баня и бильядная.

Элегантная вилла в Пярнумаа. ФОТО: City24

Главная входная дверь ведет сразу на второй этаж трехэтажного дома, где находятся прихожая, лестничная площадка с гардеробной, открытые кухня-столовая и гостиная, спальня, туалет и хозяйственная комната, которую в случае необходимости легко переделать в спальню. На верхнем этаже располагаются две спальни, ванная и еще один туалет. В одной из спален есть своя гардеробная.

Элегантная вилла в Пярнумаа. ФОТО: City24

В доме земляное отопление и вентиляция с рекуперацией тепла. На участке разбит фруктовый сад, растут ягодные кустарники, есть уголок для гриля и, конечно, красивый ухоженный газон.