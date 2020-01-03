Пт, 3.01.2020
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Фото: на берегу реки Пярну ждет новых хозяев элегантная вилла

Elegantne villa Pärnus.

ФОТО: City24

В Пярну продается дом, который равно привлекателен как снаружи, так и внутри, пишет портал Kodustiil. Расположение недвижимости на берегу реки тоже имеет большое значение. 

В этом доме с высокими потолками и просторными комнатами есть все необходимое для жизни. Из окон открывается завораживающий вид на реку Пярну, мост через нее и силуэт города. Последний ремонт в доме делался в 2016 году. 

Элегантная вилла в Пярнумаа.

ФОТО: City24

В интерьере построенного в 2003 году дома новые веяния дополняются старой доброй классикой. Среди прочего в доме имеются бассейн, баня и бильядная. 

Элегантная вилла в Пярнумаа.

ФОТО: City24

Главная входная дверь ведет сразу на второй этаж трехэтажного дома, где находятся прихожая, лестничная площадка с гардеробной, открытые кухня-столовая и гостиная, спальня, туалет и хозяйственная комната, которую в случае необходимости легко переделать в спальню. На верхнем этаже располагаются две спальни, ванная и еще один туалет. В одной из спален есть своя гардеробная. 

Элегантная вилла в Пярнумаа.

ФОТО: City24

В доме земляное отопление и вентиляция с рекуперацией тепла. На участке разбит фруктовый сад, растут ягодные кустарники, есть уголок для гриля и, конечно, красивый ухоженный газон. 

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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