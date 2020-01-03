Ср, 8.01.2020
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Блог ⟩ Убийство Сулеймани: Иран атаковал американские военные базы в качестве возмездия

После сообщения об убийстве Сулеймани в Багдаде на асфальт положили американский флаг, который переехали.

ФОТО: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

На Ближнем Востоке конфликт: по приказу президента США Дональда Трампа убит иранский генарал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана уже заявил, что это не останется без отмщения. Цены на нефть мгновенно выросли, как и индикаторы геополитических рисков. Администрация президента США не исключает любого варианта развития событий, американские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности.

В результате трех ракетных ударов по аэропорту Багдада в ночь на пятницу, по данным СМИ, погибли как минимум восемь человек. В их числе иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс" и заместитель главы проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис. Чуть позже представители Пентагона заявили, что Сулеймани был убит по указанию президента США Дональда Трампа.

Обвинения Пентагона

Как сообщил в пятницу представитель Пентагона, Сулеймани занимался активной разработкой планов нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону. Кроме того, Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" 31 декабря.

Комментируя произошедшее, агентство АР отмечает, что гибель Сулеймани может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов.

Атака на американские военные базы

В качестве мести за убийство генерала Сулеймани в ночь на среду, 8 января, Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака. Тегеран заявил о разрушении одной из них.

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