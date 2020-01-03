Блог ⟩ Убийство Сулеймани: ВС Ирака запустили механизм вывода иностранных войск из страны

В результате трех ракетных ударов по аэропорту Багдада в ночь на пятницу, по данным СМИ, погибли как минимум восемь человек. В их числе иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс" и заместитель главы проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис. Чуть позже представители Пентагона заявили, что Сулеймани был убит по указанию президента США Дональда Трампа.

Обвинения Пентагона

Как сообщил в пятницу представитель Пентагона, Сулеймани занимался активной разработкой планов нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону. Кроме того, Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" 31 декабря.