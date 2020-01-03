Исследование: жители Эстонии вошли в число самых счастливых среди населения Северной Европы

Жители остальных стран Северной Европы также высоко оценили уровень своего личного счастья.

Самый высокий показатель счастья жителей у Финляндии - 74 пункта, за ней следуют Дания с 73 пунктами, Швеция с 71 пунктом, Латвия с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами.

В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.

Большая часть - 23% - жителей Латвии считают эмоциональное благополучие самым важным источником счастья. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии - 37%, в Норвегии - 30%, в Санкт-Петербурге - 22%, а в Эстонии - 20%.

В качестве второго по важности источника счастья жители Латвии - 20% - упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных.

В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии - здоровье (20%).