Пт, 3.01.2020
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  • Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: столкнулись городской автобус, фургон и такси

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: столкнулись городской автобус, фургон и такси

Полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня, 3 января, в 9:30 в Таллинне на перекрестке улицы Эндла и Палдиского шоссе у ипподрома произошло ДТП. Люди не пострадали.

На перекрестке у ипподрома произошло столкновение городского автобуса, белого фургона и такси – легкового автомобиля темного цвета. Такси покинуло место ДТП до приезда патруля.

Для установки всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом такси, связаться с полицией по номеру 612 3000 или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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