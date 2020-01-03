Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: столкнулись городской автобус, фургон и такси

Сегодня, 3 января, в 9:30 в Таллинне на перекрестке улицы Эндла и Палдиского шоссе у ипподрома произошло ДТП. Люди не пострадали.
На перекрестке у ипподрома произошло столкновение городского автобуса, белого фургона и такси – легкового автомобиля темного цвета. Такси покинуло место ДТП до приезда патруля.
Для установки всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом такси, связаться с полицией по номеру 612 3000 или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.