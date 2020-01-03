Конфликт на Ближнем Востоке: цены на топливо в Эстонии вырастут до небес?

Вместе с нефтью на рынках выросла цена как бензина, так и дизельного топлива: соответственно 1,8 и 1,5 цента за литр, передает слова Вахта Postimees. Цена нефти американского сорта WTI выросла на 3,96 процента до 63,6 долларов, а стоимость нефти Brent выросла на 4,08 процента до 68,95 долларов.

«Утром читали, что Иран быстро ответил со своей стороны угрозами и контрударами. Если провести параллель с атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые произошли на выходных, а в понедельник цена на Brent при открытии рынков подскочила на двадцать процентов за две секунды и потом пошла на спад, очевидно, с этим конфликтом наблюдаем аналогичную ситуацию: цены взлетели, отреагировали остро и в течение дня напряжение может пройти», - сказал член правления Alexela.

Вопрос, по его словам, в том насколько ослабнет накал и останется ли цена на том уровне, на котором она находится сейчас. Если цена останется на сегодняшнем уровне, на следующей неделе или самое позднее через неделю будет рост цен на заправках.

Вахт отметил, что мировой рост цен в связи с нападением в Саудовской Аравии оказал значительно меньшее влияние на эстонский рынок. По его мнению, более вероятно, что нынешний конфликт все-таки пойдет на спад и эстонский рынок не увидит резкого скачка цен.

Но если словесная война и обоюдные угрозы продолжатся, цена останется на нынешнем уровне.

Вахт говорит, что мнение потребителей, что продавцы топлива якобы быстро реагируют на рост цен на мировом рынке, а в случае падения цен тянут резину, является мифом, который живет сам по себе и не отвечает действительности.