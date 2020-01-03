Фондовые рынки Европы падают: инвесторы уходят от рисков в связи с эскалацией ближневосточного конфликта

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 по Таллинну снизился на 0,7% - до 416,64 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,5%, германский DAX - на 1,5%, испанский IBEX 35 теряет 0,9%, итальянский FTSE MIB - 1,1%.

Операция по уничтожению Сулеймани, являвшегося командующим спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"Генерал Сулеймани активно готовил план атаки на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону, - говорится в заявлении Пентагона. - Генерал Сулеймани и его подразделение "Кудс" ответственны на гибель сотен военнослужащих американской армии и коалиционных сил".

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

"Жесткие ответные меры - это, вероятно, то, что пугает рынки", - отмечает главный инвестиционный директор Colombo Wealth Альберто Точчио.

"Трейдеры могут использовать последние события, как повод закрыть некоторые позиции и зафиксировать прибыли", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Нефть и золото дорожают в пятницу благодаря росту спроса на активы "тихой гавани". На этом фоне растут котировки акций нефтяных компаний, а также производителей драгметаллов: стоимость бумаг BP поднялась на 1,6%, Shell - на 1,4%, Total - на 0,7%.

Акции Polymetal в Лондоне подорожали на 1,5%, Polyus - на 1,2%, Fresnillo - на 2,2%.

Цены на медь, алюминий, никель, цинк и железную руду снижаются в пятницу. Вслед за этим дешевеют бумаги BHP (-0,9%), Rio Tinto (-1,4%), Anglo American (-1,6%), Glencore (-1,7%).

Рост цен на нефть толкает вниз котировки акций европейских авиакомпаний. Стоимость бумаг Lufthansa рухнула на 7,2%, Air France-KLM - на 7%, EasyJet - на 2,8%, IAG - также на 2,8%, Ryanair - на 2%.