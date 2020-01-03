Президент в Нарве призвала помнить всех, кто воевал за независимость Эстонии - и западных союзников, и белогвардейцев

От британцев до белогвардейцев

По словам Керсти Кальюлайд, церемония прошла в Нарве, поскольку Освободительная война началась и закончилась рядом с этим городом.

3 января 1920 года вступило в силу перемирие между Красной армией с одной стороны и Эстонской народной армией и ее союзниками с другой. Тартуский мирный договор между РСФСР и ЭР был заключен месяцем позже, но фактически война завершилась в первые дни 1920 года. В память о ее участниках 1-я пехотная бригада совместно с Нарвской городской управой, Кайтселийтом, Департаментом полиции и погранохраны организовали в Нарве на Петровской площади торжественное построение и показ техники и вооружения.

В параде участвовали также спасатели, сотрудники тюремной службы и ученики государственных гимназий Кохтла-Ярве и Йыхви. Также по площади промаршировало подразделение британской армии, которое несет службу в составе эстонской пехотной бригады. Британцы привезли на площадь танк, самоходную артиллерийскую установку и БМП.

Приветствуя их, президент Керсти Кальюлайд отметила, что и сто лет назад они были союзниками Эстонии. Президент неожиданно отметила и Северо-Западную армию генерала Юденича, виновницей гибели которой современные российские историки часто называют Эстонию.

“Последние сражения под Нарвой велись не только Эстонской народной армией, но и союзниками. Правда, помощь западных союзников в то время была в основном ограничена дипломатической и материальной помощью. Я должна здесь вспомнить российскую белую Северо-Западную армию, тысячи солдат которой помогли удержать линию фронта под Нарвой до последних часов войны. Да, эти союзнические отношения были неудобными для обеих сторон и часто даже с конфликтующими военными целями. Но сегодня, в день памяти всех тех, кто погиб в Освободительной войне, мы должны помнить и благодарить тех русских белых, которые сражались за Эстонию в начале и в конце Освободительной войны.

Нарва всегда была домом для многих народов. Точно так же Эстонская народная армия, вступившая в войну в 1918 году, была многонациональной, в ней сражались и погибли представители всех народов, живущих в Эстонии - русских, немцев, евреев, шведов. Потому что Манифест о независимости Эстонии также начался с обращения ко всем народам Эстонии и обещания равного отношения ко всем гражданам, независимо от национальности, религии или политических взглядов. Освободительная война была общей победой всех жителей Эстонии.”

После построения президент Эстонии осмотрела военную технику на Петровской площади, пообщалась с эстонскими и британскими военными. Затем недалеко от Нарвы Керсти Кальюлайд возложила венок к памятнику павшим в Освободительной войне.

“За тех или за этих?”

Зрителей на торжественном построении было явно меньше, чем участников. После построения дети с интересом исследовали бронетехнику. Взрослые нарвитяне, которые поделились своими впечатлениями с Rus.Postimees, тоже заинтересовались, в основном, показом техники.

“Я только что из дома увидел и пришел поинтересоваться, что здесь происходит, - рассказал живущий рядом с Петровской площадью Юрий. - Оказывается, это к столетию перемирия. Сосед сказал, что в газете писали, а я как-то пропустил. Интересно было посмотреть. Я же сам когда-то служил, но совсем другая техника была тогда”.

“Посмотрел на технику. Мы такой никогда не видели, интересно. Вот только ребятки замерзли, жалко было ребятишек - долго они стояли в строю, - сказал пенсионер Олег. - Меня тут другие журналисты спрашивали, за кого я - за тех или за этих, - добавил он, кивая в сторону Ивангорода. - Как сказать? Я тут уже 51 год прожил - приехал на работу на “Балтиец”. Дочка в Нарве работает, а сын - детский врач, но не знает эстонского языка и поэтому работает в Кингисеппе, ездит на смены. Я привез его в Нарву, когда ему было полтора года, так что и он у меня уже коренной нарвитянин.”