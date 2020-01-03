Кем был убитый американцами иранский генерал?

Генерал Сулеймани возглавлял спецподразделение в составе Корпуса Стражей Исламской революции, осуществлявшей операции за пределами Ирана. Свое влияние в регионе он открыто демонстрировал с 2018 года, когда была обнаружена его причастность к переговорам по формированию иракского правительства.

Это не стало большой неожиданностью, поскольку Сулеймани оставался в центре борьбы за власть на Ближнем Востоке в последние двадцать лет.

С 2018 года он часто бывал в Багдаде, в последний раз – в декабре, в то время, когда иракские политические силы на фоне демонстраций пытались сформировать новое правительство.

В последние годы Сулеймани, ранее действовавший более скрыто, стал в Иране знаменитостью, у него огромное число поклонников в Инстаграме.

Протесты против американцев в Тегеране после убийства Сулеймани. ФОТО: Vahid Salemi/AP

Его известность резко выросла в 2013 году, когда он стал символом вмешательства Ирана в войну в Сирии, а его портреты стали появляться в документальных фильмах, музыкальных клипах и мультфильмах.

В октябрьском интервью Иранскому гостелевидению Сулеймани сказал, что во время войны Израиля с «Хезболлой» в 2006 году возглавлял военные действия шиитского движения в Ливане.

Для поклонников и врагов Сулеймани был главным архитектором усиления регионального влияния Ирана, борьбы против джихадистов и иранского дипломатического влияния.

«Для шиитов Ближнего Востока он Джеймс Бонд, Эрвин Роммель и Леди Гага в одном лице», - писал аналитик ЦРУ Кеннет Поллак в 2017 году о Сулеймани, включенном журналом Time в число ста самых влиятельных людей в мире.

«Для Запада он ответственен за экспорт иранской Исламской революции, поддержку террористов, свержение прозападных правительств и ведении войн Ирана за пределами страны», - добавлял Поллак. Поскольку Иран сотрясают массовые протесты и экономические трудности, а США вновь усиливают давление на страну, некоторые иранцы призывали Сулеймани вмешаться в политику исламской республики.

Хотя сам он отрицал слухи о том, что подумывает однажды баллотироваться на пост президента Ирана, он играл решающую роль в политике иранского соседа - Ирака.

Помимо переговоров по формированию правительства он оказывал давление на иракских курдов, чтобы вынудить их отказаться от планов объявит независимость после референдума по данному вопросу в 2017 года.

У его влияния были глубокие корни, поскольку он возглавлял «эль-Кудс» еще в 2003 году, когда американские войска вторглись в Афганистан.

«Мои иранские партнеры по переговорам в Афганистане четко говорили, что, хотя они держат МИД в курсе, в конце концов, решения принимает генерал Сулеймани», - сказал бывший посол США в Ираке Райан Крокер Би-би-си в 2013 году.

Сулеймани описывали как очень тихого человека. «Он сидит один на другом конце комнате, очень тихо. Он не говорит, не комментирует, просто сидит и слушает. И, таким образом, все, естественно, думают только о нем», - рассказывал высокопоставленный иракский чиновник New Yorker.

Согласно исследованию IranPoll и Мэрилендского университета, популярность Сулеймани на родине достигала 83%, т.е. была выше, чем у президента Хассана Рухани и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.