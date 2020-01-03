Пт, 3.01.2020
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Названо главное отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Huawei.

ФОТО: JASON LEE/REUTERS

Организация Bluetooth Special Interest Group, занимающаяся разработкой стандартов Bluetooth, а также сертификацией устройств, оснащенных поддержкой таких технологий, опубликовала сведения о сертификации трех новых смартфонов китайской компании Huawei.

Все три смартфона поддерживают технологию Bluetooth 5.1, источник уверен, что речь идет о различных моделях линейки Huawei P40. Если верить слухам из Китая, то в этом году серия Huawei P40 будет включать три модели, сообщает Ixbt.com.

Стандартная модель Huawei P40 должна быть оснащена плоским экраном. Дополнительно ожидаются модели Huawei P40 Pro и Huawei P40 Plus, которые получат изогнутый с четырех сторон экран. В случае с Huawei P40 Plus диагональ дисплея будет больше.

Ранее исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чэндун официально подтвердил, что линейка Huawei P40 дебютирует в Париже в марте этого года.

Ожидается, что вместе с Huawei P40 компания Huawei запустит полноценную альтернативу сервисам Google, что позволит ей улучшить продажи своих смартфонов.

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