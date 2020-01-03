Названо главное отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Все три смартфона поддерживают технологию Bluetooth 5.1, источник уверен, что речь идет о различных моделях линейки Huawei P40. Если верить слухам из Китая, то в этом году серия Huawei P40 будет включать три модели, сообщает Ixbt.com.

Стандартная модель Huawei P40 должна быть оснащена плоским экраном. Дополнительно ожидаются модели Huawei P40 Pro и Huawei P40 Plus, которые получат изогнутый с четырех сторон экран. В случае с Huawei P40 Plus диагональ дисплея будет больше.

Ранее исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чэндун официально подтвердил, что линейка Huawei P40 дебютирует в Париже в марте этого года.