Фонд защиты семьи утверждает, что Министерство социальных дел нарушило закон

Основанием для обращения стала статья 94 Закона о правительстве, в которой, среди прочего, указано, что «Правительство Республики следит за законностью и целесообразностью действий министерства и Государственной канцелярии», а также «признает недействительными постановления и приказы, издаваемые министром и госсекретарем, не соответствующие Конституции и другим законам, постановлениям и распоряжениям Правительства Республики».

От имени SAPTK адвокатское бюро LEADELL Pilv обратилось в Госконтроль с подготовленным правовым анализом, в котором указано, что, в соответствии с Законом о налогообложении азартных игр (пункт 2 часть 4 статья 7), средствами, поступившими от налога с азартных игр посредством Министерства социальных дел можно поддерживать только те проекты, которые задуманы для поддержки деятельности в сфере медицины, социального обеспечения, помощи семьям, пожилым, инвалидам или зависимым от игр (лудоманам).

В то же время, подавшие в Министерство социальных дел ходатайства о выделении пособий НКО Eesti LBGT Ühing, фонд Eesti Inimõiguste Keskus и НКО Oma Tuba в качестве целевых групп не упоминают ни одного лудомана, а представленные ими проекты никак не связаны со сферами медицины, социального обеспечения, помощи семьям, пожилым, инвалидам.

Таким образом, упомянутые получатели пособий и поданные ими ходатайства не соответствуют ни одному из признаков, перечисляемых в законе в качестве оснований для выделения им пособий, при этом само Министерство социальных дел определяет эти проекты как принадлежащие к совсем другой сфере, называя их «проектами для продвижения равных возможностей».