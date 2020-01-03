Пт, 3.01.2020
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Кайа Канепи начнет сезон с трудного поединка

Kaia Kanepi.

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

На турнире в Брисбене Кайа Канепи начнет подготовку к стартующему через несколько недель первому турниру Большого шлема, Открытому чемпионату Австралии.

Канепи побеждала в Брисбене в 2012 году, сейчас же 101-я ракетка мира начнет свой путь с квалификации брисбенского турнира. В первом раунде вторую ракетку Эстонии ожидает 57-я ракетка мира, Мария Бузкова из Чехии. Бузкова в прошлом году трижды проходила квалификацию турниров Большого шлема, но дальше первого круга 21-летней спортсменке удалось только на Уимблдоне.

Для попадания в основную сетку турнира, Канепи необходимо победить трех соперниц.

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