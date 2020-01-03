Кайа Канепи начнет сезон с трудного поединка

Канепи побеждала в Брисбене в 2012 году, сейчас же 101-я ракетка мира начнет свой путь с квалификации брисбенского турнира. В первом раунде вторую ракетку Эстонии ожидает 57-я ракетка мира, Мария Бузкова из Чехии. Бузкова в прошлом году трижды проходила квалификацию турниров Большого шлема, но дальше первого круга 21-летней спортсменке удалось только на Уимблдоне.