Пт, 3.01.2020
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  • Власти волости Люганузе призвали учителей отказаться от забастовки

Власти волости Люганузе призвали учителей отказаться от забастовки

Школьный класс.

ФОТО: Margus Ansu

Волостная управа Люганузе считает незаконной намеченную на 13 января забастовку учителей Кивиылиской школы, где по политическим мотивам уволили директора, передает Rus.ERR.

«Волостная управа признает право учителей свободно выражать свое мнений и понимает их желание поддержать бывшего коллеги, но я хотел бы отметить, что глава школы выбирается администратором школы, а не рабочей силой», - сказал старейшина волости Люганузе Виктор Рауам, предложив учителям отказаться от своих намерений и встретиться с властями 7 или 8 января.

Планирующаяся забастовка является незаконной, поскольку учителя требуют восстановления в должности директора школы, а не улучшения условий их труда, считает волостная управа. Закон не позволяет работникам бастовать, требуя изменения персональных решений, которые им не нравятся, а в соответствии с Законом об основной школе и гимназии директор школы выбирается на основе открытого конкурса владельцем школы, а не персоналом или родителями.

В соответствии с Конституцией забастовки проводятся в защиту прав и интересов работников.

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