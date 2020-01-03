Власти волости Люганузе призвали учителей отказаться от забастовки

«Волостная управа признает право учителей свободно выражать свое мнений и понимает их желание поддержать бывшего коллеги, но я хотел бы отметить, что глава школы выбирается администратором школы, а не рабочей силой», - сказал старейшина волости Люганузе Виктор Рауам, предложив учителям отказаться от своих намерений и встретиться с властями 7 или 8 января.

Планирующаяся забастовка является незаконной, поскольку учителя требуют восстановления в должности директора школы, а не улучшения условий их труда, считает волостная управа. Закон не позволяет работникам бастовать, требуя изменения персональных решений, которые им не нравятся, а в соответствии с Законом об основной школе и гимназии директор школы выбирается на основе открытого конкурса владельцем школы, а не персоналом или родителями.