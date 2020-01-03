Илон Маск хочет создать подземные дороги только для электромобилей

Маск предложил своим подписчикам несколько вариантов ответов: «за» строительство таких тоннелей, «возможно» и «нет, мне нравятся обычные дороги». В опросе приняли участие полтора миллиона человек: 66 процентов отдали свой голос за инновацию, 18 процентов выбрали «возможно» и 16 процентов высказались против.

Над тоннелем такого типа уже работает компания Маска The Boring Company – осенью 2020 году она завершит строительство подземного хайвея Loop в Лас-Вегасе. Тоннель соединяет новые и старые здания Конференц-центра города и по нему можно проехать всего за одну минуту, в то время как дорога пешком занимает около 15 минут.