Картина дня: группа наркопреступников, конфликт на Ближнем Востоке и штормовое предупреждение

Убийство иранского генерала: американские войска в состоянии полной боевой готовности

На Ближнем Востоке зреет новый конфликт: по приказу президента США Дональда Трампа убит иранский генарал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана уже заявил, что это не останется без отмщения. Цены на нефть мгновенно выросли, как и индикаторы геополитических рисков. Администрация президента США не исключает любого варианта развития событий, американские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности. Читать далее...

В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение: порывы ветра могут достигать до 25 м/с. Читать далее...

Минфин годами ошибался в прогнозах средней зарплаты

Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мадис Абен заявил в эфире программы Otse Postimehest, что рост заработной платы в Эстонии был в последние годы на удивление быстрым и до сих пор прогнозы министерства по средней зарплате отставали от реальных цифр. Читать далее...

Группа наркопреступников осталась на свободе

В предпоследний день года в Пыльва перед судом предстала компания, которая сбывала наркотики, часть из которых попала и к несовершеннолетним. Пять мужчин и одна женщина передавали марихуану, экстази, амфетамин и кокаин. Читать далее...

Маклеры в отчаянии: кто-нибудь, уже купите Горхолл!

В первом в наступившем году эфире радиопередачи Kinnisvaratund маклеры фирмы Uus Maa Ärikinnisvara Айра Веэльмаа и Эдуард Сорокин назвали самой важной сделкой прошлого года аукцион по продаже Батарейной морской крепости. Читать далее...

Фото и видео: в центре Таллинна открыли фонтан добрых пожеланий

В пятницу вечером садовники парка Кадриорг открыли в саду Канути в Таллине фонтан добрых пожеланий, состоящий из сотен световых трубок. Читать далее...

Жители покидают Ида-Вирумаа: за последний год население сократилось на 5000 человек

Если в последние десять лет в уезде сохранялась тенденция к сокращению населения уезда примерно на 2000 человек в год, то за 2019 год оно сократилось сразу на 4637 человек, что сопоставимо с населением города Нарва-Йыэсуу. Читать далее...

У правительства появилась возможность сделать что-то серьезное

Начавшийся политический год обещает быть рабочим: выборов не планируется, но зато есть шанс сделать нечто такое, что можно было бы использовать во время местных выборов 2021 года. В этом году правительство уже не сможет оправдываться необходимостью вживаться в роль или тем, что приходится доделывать за предшественниками. Читать далее...

Вместо кризиса случился бум и глобальная биржевая гонка

В конце прошлого года многие были вполне убеждены, что кризис не за горами. Торговая война США и Китая и путаница вокруг Брекзита вызвали неуверенность и риски, которые указывали на остывание мировой экономики. Мировые рынки акций уже сделали основательные поправки на это. Читать далее...

Заведующий отделением неотложной помощи: от падения на льду спасет только одна вещь

Заведующий Центром неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, доктор Василий Новак сказал, что у него каждый год спрашивают совета, как пожилым людям уберечься от падений в скользкое время года. Ответ очень прагматичный. Читать далее...

Исследование: жители Эстонии вошли в число самых счастливых среди населения Северной Европы

Индекс счастья жителей Эстонии достиг сравнительно высокой отметки в 70 пунктов из 100, свидетельствуют результаты международного исследования "Индекс счастья", проведенного девелопером недвижимости Bonava и исследовательским агентством Cliente. Читайте далее...

Продуктовые магазины в центре Таллинна: где самые низкие цены?

Из проведенных в декабре и ноябре прошлого года опросов выясняется, какие магазины в центре Таллинна предлагают самые дешевые продукты питания, напитки и средства гигиены. Читать далее...

Профессор Рейн Вейдеманн предложил изменить традицию новогоднего приветствия президента

Общественный деятель, профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн считает, что в будущем президенту Эстонии следовало бы обращаться с новогодним приветствием к жителям страны не в живую за несколько минут до наступления полуночи, а в более подходящее время. Читать далее...

Президент Польши из-за Путина отказался ехать в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста