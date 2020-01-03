Курицы всех стран - на учебу к яйцам!

Стремительно оставаясь на месте

Фраза о стремительно меняющемся мире по степени заезженности уже вполне может соперничать с жующими овёс лошадьми и с впадающей, куда надо, Волгой. И тем не менее, абсолютное большинство тех, кто её произносит, подсознательно надеются, что все эти перемены лично их не коснутся. Они хотели бы с искренним интересом наблюдать за этими захватывающими дух переменами, получая свою порцию адреналина, но с комфортом, находясь в спокойном и стабильном месте – что-то вроде ложи на трибуне ипподрома.

Но так уже не будет. Поколению родившихся до Второй мировой войны достаточно было получить образование, не важно, высшее, среднее, среднее специальное, или же просто какую-то рабочую профессию, но один раз – и на всю жизнь. Послевоенным – согласно новейшей транскрипции, «возраста 60+», – в течение жизни уже пришлось, как минимум, дважды если не менять профессию, то хотя бы «повышать квалификацию», то есть фактически проходить повторный курс обучения даже собственной специализации.

Впрочем, само понятие «специализация» тоже теряет свой изначальный смысл. Нынешним «кому за сорок» не просто полезно, а приходится специализироваться сразу в нескольких областях. А их дети и вовсе воспринимают как само собой разумеющееся необходимость обучаться в течение всей жизни. Термин «непрерывное образование» прочно вошел в быт. Сегодня достаточно освоить основы компьютерной грамоты, и ты можешь приблизительно с равным успехом заниматься промышленным дизайном, моделировать физические процессы на уровне квантовой механики или спекулировать криптовалютой. Причем хоть поочередно, хоть одновременно, и не обязательно теоретически твердо знать, что такое квант или крипто – надо только, чтобы эти понятия стали частью твоего повседневного быта.

А тогда прочему мы вообразили, что национал-консерваторов не должно быть в правящей коалиции? Лично я действительно не понимаю, как может сочетаться идеология левого центризма с крайне правым консерватизмом. Я не понимаю, ты не понимаешь, она не понимает. А они – понимают… И если эта идеология не запрещена на государственном уровне, как нацизм или расизм, то, значит, они имеют право. Вот они его и реализуют. Уж как умеют…

Да, практика показывает, что пока умеют не очень. Иллюстрация – вербальные кульбиты семейного дуэта Хельме и чехарда в министерской вотчине экреистов. Но ничего, когда-нибудь научатся.

Правда, к тому времени может прийти в полную негодность набор идей, который сегодня принято именовать «традиционными ценностями» и который составляет основу их мировоззрения; если весь мир стремительно меняется, то почему должен оставаться неизменным этот инструментарий? Уже сегодня для поколения рожденных на рубеже тысячелетий и позднее становятся абстракцией такие понятия, как патриархальная семья, отчий дом, земля предков, не говоря уже про дым отечества...

Кто за кем стоит?