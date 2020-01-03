Супруги обманом получили от финского государства 100 000 евро, вынуждая дочь притворяться слепой

Пара начала свою мошенническую деятельность в 2014 году, когда обратилась к врачу с утверждениями, что отец семейства потерял 90 процентов зрения. Ему удалось обмануть врачей и ему выдали справку, подтверждающую дефект зрения.

В 2015 году родители вынудили свою дочь, которой тогда было 15 лет, принять участие в обмане. В течение четырех лет она должна была притворяться, что потеряла 90 процентов зрения, и не только перед врачом, но и в школе.

Родители угрожали дочери, что если она не присоединиться к обману, то семья вернется на Украину и там она будет должна носить мусульманский платок.

В течение четырех лет финский Департамент социального страхования необоснованно выплатил семье целый ряд различных пособий: компенсацию по болезни, основную пенсию, народную пенсию, детское пособие, пособие по инвалидности для 16-летних и пособие по уходу за пенсионером.

От города Вантаа пара получила пособий на сумму 4000 евро, от Хельсински — более 3000 евро для адаптационного обучения дочери (обучение для печати вслепую и др.).

Из-за того, что дочь участвовала в обмане, пострадали ее школьное обучение и социальные навыки, она была практически оторвана от всех, с кем общалась до этого..

В июле прошлого года дочь разоблачила родителей. Она сообщила врачу, что видит нормально и попросила передать это в департамент, чтобы остановить выплаты пособий.