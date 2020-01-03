Фото: купите мельницу XIX века! Отдают недорого

Бывшая ветряная мельница XIX века ждет своего нового, заботливого, мастеровитого и предприимчивого хозяина в Раквере. Судя по памятной доске, украшающей фасад, история мельницы восходит к 1820 году.

Ветряная мельница в Раквере. ФОТО: KV.EE

Сейчас на руках у владельца имеются выданная Департаментом защиты памятников в 2010 году документация, разъясняющая, на каких условиях и по каким критериям возможно планирование ремонтных работ и строительство пристройки.

Земельный участок площадью 619 м2 находится в частной собственности и имеет 100% коммерческое назначение.