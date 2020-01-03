Продуктовые магазины в центре Таллинна: где самые низкие цены?

В декабре коммуникационная компания Dalton сравнила цены на самые популярные группы продуктов питания (бананы и апельсины, молоко, яйца, сыр, белый и черный хлеб, шоколад, пиво и т. д.) в магазинах центра Таллинна.

Исследование включало в себя магазины Prisma на улице Aйя, Maxima на улице Виру, Toidumaailm в Kaubamaja, продуктовый магазин торгово-развлекательного центра Solaris, продуктовый магазин универмага Stockmann и Rimi в торговом центре Nautica.

Исследование показало, что самые низкие цены были в Prisma на улице Aйя. Не сильно отстали от нее в плане уровня цен Maxima на Виру, Nautica Rimi и Solaris: при сравнении 17 продуктов продовольственная корзина этих магазинов была в среднем на 4 евро дороже, чем в Prisma.

Kaubamaja и Stockmann по-прежнему имеют явно более высокий уровень цен - 10 и более евро разницы при сравнении корзины из 17 продуктов.

Наглядный пример: в то время как 2,5-процентное молоко в пакете в Prisma стоило в середине декабря 0,49 евро, в магазине Nautica Rimi и Solaris его цена составляла 0,60 евро, в Kaubamaja - 0,69 евро и в Stockmann - 0,89 евро. При этом в Viru Maxima самой выгодной альтернативой, согласно исследованию Dalton, было цельное молоко Farmi жирностью 3,8-4,2% за 0,99 евро.

Второй пример: в то время как в Prisma бананы можно было купить по цене 0,95 евро за килограмм, в Maxima на Виру они стоили соответственно 1,07 евро за килограмм. В Kaubamaja, Nautica и Solaris бананы cтоили от 1,99 до 2 евро за килограмм, а в Stockmann их цена и вовсе составляла 1,50 евро.

И последний пример: цена за килограмм куриного филе Tallegg в Prisma была 4,97 евро, в Maximas, Solaris и Nautica она была на 50-80 центов выше, а в Kaubamaja и Stockmann - 7,40 евро и 7,90 евро соответственно.

В середине ноября компания Dalton провела еще более широкомасштабное исследование, сравнив цены на 150 аналогичных товаров в разных магазинах в центре Таллинна. Исследование охватило магазин Prisma на улице Айя, Rimi в здании бывшего Kaubahall, Rimi в Norde Centrum, Toidumaailm в Kaubamaja, Linnamäe Maxima, продуктовый магазин Solaris и продуктовый магазин Stockmann.

То исследование показало, что цены в магазинах Prisma и Maxima были очень схожими: цена продовольственной корзины различалась менее, чем на 2 евро (в пользу Prisma) для 173 продуктов.

Цена корзины на 160+ товаров в двух магазинах сети Rimi была дороже, чем у Prisma, на 15 и 40 евро соответственно. Еще дороже она была в продуктовом магазине Solaris: разница достигала уже 100 евро в пользу Prisma. Cамыми же дорогими оказались магазины Kaubamaja и Stockmann - на 150 евро дороже при сравнении 140+ товаров.